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ICTV Ранок 16.04.2021 11:00
16.04.2021 11:00
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США розмістить ЗРК Patriot в Україні? Чи буде реальна військова допомога


Рівень воєнної загрози з боку Росії продовжує зростати.

Путін брязкає зброєю і демонструє силу на українських кордонах.

В той час, як наші західні партнери, зокрема США, спостерігають за ситуацією та обіцяють підтримати Україну, в тому числі військовою допомогою.

Щоправда, в Офісі президента України вважають, що цих слів замало. І вимагають більшого.

Наприклад, розмістити американські ракети Patriot на нашій території.

Що таке ЗРК Patriot?

Patriot – це  зенітний ракетний комплекс призначений для захисту від повітряних, крилатих та балістичних ракет.

Комплекс може:

  • одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей до 180 кілометрів;
  • безперервно супроводжувати 8 з них;
  • здійснювати підготовку вихідних даних для стрільби, пуск і наведення до трьох ракет на кожну ціль.

Чим Patriot різниться від інших ЗРК?

Відставний капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах каже:

Чим Patriot кращий за інші РЗК? Він потрапляє у ціль.

Аналогом американським петріотам називають зенітні ракетні комплекси С-300 і С-400 ще радянської розробки, які нині перейшли у спадок Росії.

Тож російські пропагандисти з головою кинулись коментувати американські зенітні ракетні комплекси.

Мовляв, навіть якщо в Україні будуть комплекси Patriot, вони не захистять її від російських ракет.

Також по темі: Ескалація на Донбасі. Чого чекати українцям? Крах російської економіки вдарить по Україні? Чому і як саме Велика приватизація: чи заробить Україна мільярди?

Але успішне використання Patriot в реальних бойових умовах таки існує.

Вперше Пентагон використовував свої ЗРК у 1991 році під час війни у Перській затоці в операції “Буря в пустелі”.

Тоді  американці та їхні союзники в Ізраїлі розгорнули цілу систему протиповітряної оборони. І частину із випущених Іраком ракет перехопили саме зенітні ракетні комплексів Patriot.

З тих пір Patriot кілька разів модернізували.

Загалом ці комплекси стоять на озброєнні 14 держав.

Чи розмістять США свої РЗК в Україні?

Зенітний ракетний комплекс є дуже дорогим.

Вартість поставки 9 батарей систем Петріот може доходити до 9 млрд. доларів.

І лише вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн. доларів.

Звісно, для українського оборонного бюджету такі суми непідйомні.

Та чи розмістить США свої ЗРК, зважаючи на загострення ситуації на Добасі?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли Україні чекати ПДЧ в НАТО.

Фото: Unsplash

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Теги: військова допомога від США Україні, ракетні комплекси, Росія, США, Україна
16.04.2021 11:00



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