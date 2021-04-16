США розмістить ЗРК Patriot в Україні? Чи буде реальна військова допомога

Рівень воєнної загрози з боку Росії продовжує зростати.
Путін брязкає зброєю і демонструє силу на українських кордонах.
В той час, як наші західні партнери, зокрема США, спостерігають за ситуацією та обіцяють підтримати Україну, в тому числі військовою допомогою.
Щоправда, в Офісі президента України вважають, що цих слів замало. І вимагають більшого.
Наприклад, розмістити американські ракети Patriot на нашій території.
Що таке ЗРК Patriot?
Patriot – це зенітний ракетний комплекс призначений для захисту від повітряних, крилатих та балістичних ракет.
Комплекс може:
- одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей до 180 кілометрів;
- безперервно супроводжувати 8 з них;
- здійснювати підготовку вихідних даних для стрільби, пуск і наведення до трьох ракет на кожну ціль.
Чим Patriot різниться від інших ЗРК?
Відставний капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах каже:
Чим Patriot кращий за інші РЗК? Він потрапляє у ціль.
Аналогом американським петріотам називають зенітні ракетні комплекси С-300 і С-400 ще радянської розробки, які нині перейшли у спадок Росії.
Тож російські пропагандисти з головою кинулись коментувати американські зенітні ракетні комплекси.
Мовляв, навіть якщо в Україні будуть комплекси Patriot, вони не захистять її від російських ракет.Також по темі: Ескалація на Донбасі. Чого чекати українцям? Крах російської економіки вдарить по Україні? Чому і як саме Велика приватизація: чи заробить Україна мільярди?
Але успішне використання Patriot в реальних бойових умовах таки існує.
Вперше Пентагон використовував свої ЗРК у 1991 році під час війни у Перській затоці в операції “Буря в пустелі”.
Тоді американці та їхні союзники в Ізраїлі розгорнули цілу систему протиповітряної оборони. І частину із випущених Іраком ракет перехопили саме зенітні ракетні комплексів Patriot.
З тих пір Patriot кілька разів модернізували.
Загалом ці комплекси стоять на озброєнні 14 держав.
Чи розмістять США свої РЗК в Україні?
Зенітний ракетний комплекс є дуже дорогим.
Вартість поставки 9 батарей систем Петріот може доходити до 9 млрд. доларів.
І лише вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн. доларів.
Звісно, для українського оборонного бюджету такі суми непідйомні.
Та чи розмістить США свої ЗРК, зважаючи на загострення ситуації на Добасі?
Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли Україні чекати ПДЧ в НАТО.
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