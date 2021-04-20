Ажур, шкіра і корсети. Модні сукні на весну 2021

Які сукні будуть найактуальнішими цієї весни? Ми розібралися і готові усе розповісти вам.

Саме навесні хочеться виглядати максимально ефектно. Адже природа розквітає, а ми – разом із нею.

Найпростіший спосіб підкреслити свою легкість та жіночність – це стильні весняні сукні. На які кольори та моделі звернути увагу – читай у матеріалі.

Модні кольори суконь 2021

Окрім завжди модних білого, чорного та бежевого, у тренді будуть такі відтінки:

Червоний

Блакитний

Бузковий

Холодний рожевий

Золотий і срібний металік.

Модні моделі весняних суконь 2021

Сукня з ґудзиками

Здавалося б, що може бути простіше та лаконічніше за ґудзики? Але в цьому сезоні саме вони додадуть твоєму вбранню особливого шарму.

Ґудзики можуть як справді застібатися, так і бути просто декором. А за кольором мають або бути тон у тон до сукні, або різко контрастувати.

Стильно виглядають сукні, прикрашені рівною вервечкою великих або дрібних ґудзиків по всій довжині.

Шкіряна сукня

Наймодніші сукні весни 2021 виготовлені зі шкіри (або хоча б мають шкіряні елементи).

Вибирай базові бежеві, коричневі та чорні моделі, якщо тобі потрібна універсальна річ, яка піде під усе.

Або пограй із яскравими кольорами, якщо хочеш створити сміливий та зухвалий лук, у якому тебе точно помітять.

Сукня-тренч

Модна новинка цієї весни – вишукана сукня-тренч. Як правило, вона має пояс і комірець, чим нагадує легендарний плащ.

Такі сукні дуже універсальні: вони підійдуть і для офісу, і для вечірки, і для прогулянки.

Тож якщо ти не хочеш купувати десятки суконь і шукаєш варіант на всі випадки життя – ти його знайшла.

Залишилося лише підібрати правильне взуття та аксесуари.

Сукня з корсетом

Популярними цієї весни є сукні з імітацією корсету. Він може бути вшитим або вдягатися окремо.

Виглядає це ну дуже пікантно і спокусливо.

Схожий ефект можна досягнути й за допомогою портупеї. Це аксесуар зі шкіряних ремінців, обв’язаних навколо тіла.

Ажурні сукні

Стрімко увірвались на модний Олімп ажурні сукні, що нагадують бабусині серветки та скатертини.

Виглядають вони справді чарівно!

Такі сукні ідеально підійдуть красуням, які хочуть підкреслити свою жіночність та ніжність.

До речі, носити їх можна не тільки з класичним взуттям.

Щоб створити ефектний кежуал-лук, просто доповни ажурну сукню грубими черевиками та джинсовою курткою-оверсайз.

Сукня на лямочках

Сексапільні сукні на тоненьких бретелях – знову в тренді. Особливо – вишукані прямі шовкові моделі, що вільно спадають донизу.

Сміливо вибирай таку сукню, якщо шукаєш елегантне вбрання для коктейльної вечірки або особливого вечора з коханим.

Напівпрозорі

Що може підбурювати чоловічу фантазію більше, ніж напівпрозора сукня? 🙂

Таке вбрання ідеально підходить для випадків, коли толи тобі хочеться бути зухвалою та загадковою.

Поєднуй прозорі сукні з ажурними прикрасами та яскравими туфлями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди весни 2021.

Фото: Unsplash

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