Велика приватизація: чи заробить Україна мільярди?

Додаткових 12 млрд гривень до бюджету. Саме стільки Фонд держмайна планує залучити на аукціонах великої приватизації під час продажу державної власності приватному інвестору.

Нещодавно, 30 березня Верховна рада ухвалила законопроект про розблокування приватизації під час карантину, яку призупинили в минулому році через пандемію.

Щоправда, велика приватизація – це не тільки одноразове наповнення бюджету.

То що планують продати, кому і чому? І як від цього виграє кожний з нас?

Що таке велика приватизація?

Голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко каже:

Приватизувати будуть об’єкти, у яких сконцентрована велика корупція України і які не є стратегічними.

За його словами, так Україна зможе отримати додаткові 12 млрд гривень до бюджету, а також додаткові робочі місця і базу для оподаткування.

У 2021 році планують продати приблизно 50 великих об’єктів.

Перші аукціони мають відбутися вже влітку цього року. Серед пріоритетних лотів:

“Президент-готель”;

“Об’єднана гірничо-хімічна компанія”;

Одеський припортовий завод;

Перший київський машинобудівний завод, більш відомий до декомунізації, як “Більшовик”.

Міфи щодо приватизації

Навколо приватизації існує чимало міфів.

Наприклад, ніби держава продає стратегічно важливі підприємства.

Насправді, передане на приватизацію державне майно не належить до стратегічних об’єктів, а є лише непрофільними активами.

Їх продаж не загрожує національній безпеці, запевняють експерти.

Ще один популярний міф – ніби продають те, на чому може заробити і сама держава.

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський пояснює:

У більшості випадків ці підприємства є збитковими. І це означає, що держава повинна або докапіталізувати їх, або підтримати.

За скільки продаватимуть підприємства?

Економісти наголошують: завдяки продажу держава позбавляється невластивих їй функцій: управління підприємствами, які діють на комерційному ринку.

То за скільки їх продаватимуть?

В рамках малої приватизації, де стартова вартість об‘єктів до 250 млн гривень, в цьому році планують реалізувати 500 активів.

Фінмоніторинг, фонд державного майна перевіряють на доброчесність потенційних покупців. Як було під час продажу готелю “Дніпро” — всі бачили, хто брав участь у торгах.

А як щодо великої приватизації, де рівень інвестицій значно вищий?

Про це дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Україна досі не в НАТО.

Фото: Unsplash

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