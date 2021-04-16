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ICTV Ранок 16.04.2021 14:37
16.04.2021 14:37
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Магнітні бурі у квітні 2021 – календар небезпечних дат


У квітні 2021 року українці відчують 3 магнітні бурі – на початку, в середині та ближче до кінця місяця. Дві з них будуть затяжними.

Коли саме їх чекати, якої потужності будуть коливання та наскільки сильно можуть вплинути на здоров’я? Усе подробиці далі.

Календар магнітних бур на квітень 2021

2-4 квітня – сильна магнітна буря.

Затяжна магнітна буря свого піку досягне 4 квітня. Коливання будуть настільки потужними, що можуть позначитися на самопочутті навіть не надто метеозалежних людей.

8-12 квітнясередня магнітна буря.

Друга затяжна буря матиме середню інтенсивність та може мати вплив, здебільшого, на тих, хто схильний до головного болю та має хронічні серцево-судинні захворювання.

21 квітняслабка магнітна буря.

Остання магнітна буря квітня буде незначною, тож більшість людей її просто не помітять. Але людям, дуже чутливим до коливань, у цей день варто бути уважнішими до свого здоров’я.

Магнітні бурі у квітні 2021

Як магнітні бурі шкодять здоров’ю

Коливання магнітного поля Землі можуть мати шкідливий вплив здоров`я людини. Особливо сильно це відчувають метеозалежні люди.

Під час магнітних бур можуть виникати такі неприємні симптоми:

  • Головний біль, легке запаморочення.
  • Різкі зміни настрою, емоційна напруга.
  • Сонливість або безсоння
  • Високий артеріальний тиск.
  • Знижена працездатність, відчуття втоми та апатії.
  • Біль у м`язах та суглобах.

Як пережити магнітну бурю

Аби легко пережити магнітну бурю, в цей період варто уважніше ставитися до свого самопочуття. Зокрема:

  • Не перевантажувати себе важкою фізичною та розумовою працею.
  • Відкласти справи, які потребують значного нервового напруження та можуть викликати стрес (звісно, якщо вони не термінові).
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  • Пити 1,5-2 літри води на день (чай, кава та інші напої – не рахуються).
  • Замінити солодку, солону та жирну їжу на корисні овочі та фрукти.
  • Відмовитися від вживання алкоголю та солодких газованих напоїв.
  • Частіше провітрювати кімнату.
  • За можливості – вийти на прогулянку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як побороти депресію.

Головне фото: Pexels

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Теги: місячний календар, магнітні бурі
16.04.2021 14:37



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