«Драконівський» карантин? Які обмеження діють у різних країнах світу

Які карантинні обмеження вводять у різних країнах світу, аби стримати коронавірус? І на кого рівнятися Україні?

Ані переповнені лікарні та черги зі швидких, ані ризик померти на самоті в реанімації, або навіть на очах у рідних вдома – ніщо не лякає деяких українців так сильно, як карантин. Від якого, мовляв, всі дуже втомилися, бізнес загнувся, сім’ї пересварилися, а діти стали гірше вчитися.

Та коронавірус вдарив по всьому світі, то як інші країни намагаються стримати інфекцію? І як може виглядати по-справжньому жорсткий локдаун?

Карантин у Франції

Поки Україна все ще роздумує, чи вводити загальнонаціональний карантин, і що саме він передбачатиме, Франція запроваджує його вже втретє. Правила для громадян жорсткі.. Зокрема, діє комендантська година із 7 вечора до 6 ранку.

«Після Великодня ми не зможемо пересуватися між містами, віддалятися від місця проживання більш ніж на 10 кілометрів. Закриваються всі школи, магазини, окрім продуктових і аптек. Коли ви гуляєте з собакою, то можете віддалятися лише на 1 кілометр від дому. На авто можна від’їхати на 30 кілометрів, але всі пасажири мають бути в масках – навіть якщо ви живете в одній квартирі», – розповідає Сергій Ніколайчук, що живе у Франції.

До карантинних обмежень французи пристосувалися: більшість підприємств давно перевели працівників на дистанційну роботу.

Великі штрафи

Поважною причиною, щоб віддалитися від дому далі ніж на дозволені 30 кілометрів, вважається візит до лікаря або необхідність відвідати родичів літнього віку. Для всіх інших передбачено покарання за порушення карантину: перший штраф – 135 євро.

За відсутність маски у громадських місцях та транспорті чи порушення комендантської години у Франції так само передбачений штраф у 135 євро – це понад 4 тисячі гривень.

Для порушників карантину-рецидивістів суми стягнень збільшуються і сягають 3 тисяч 750 євро – тобто, понад 120 тисяч гривень! Ба більше, може доходити до річного ув’язнення.

Карантинні обмеження у Франції посилюють щойно показник заповненості лікарень перевищує 50%, аби уникнути колапсу медичної системи.

Про жорсткі карантинні обмеження у Німеччині, Словаччині, Ізраїлі дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про третю хвилю коронавірусу.

Фото: Pexels

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