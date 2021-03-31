День сміху 2021: кумедні привітання з 1 квітня

Як привітати рідних знайомих з Днем сміху 2021.
Ти готував(-ла) веселий розіграш для друзів чи колег, але локдаун зіпсував усі твої плани?
Не біда! Можеш проявити своє почуття гумору та викликати щирі усмішки у режимі онлайн.
Ранок у Великому Місті приготував найкращі короткі вітання з 1 квітня українською мовою.
Привітання з 1 квітня 2021 у віршах
Зранку сонечко засяє
Нам про свято нагадає
1 квітня відзначаєм
Наших друзів з ним вітаєм
Розіграєм їх на втіху
Хай живіт тріщить від сміху!
***
В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує – той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.
***
Кожен хоче шуткувати,
У день сміху жартувати,
Обдурити хоче всіх,
Не попастись нам на сміх!
Ну якщо вже і попались,
І над Вами насміялись,
То у цей день без обід –
Пожартуйте й Ви услід!
***
Чув, що на Марсі садять картоплю?
Мамонта в джунглях спіймали на днях!
Все це правда, а не навмисно,
Новини ці у всіх на вустах.
З 1 квітня тебе вітаємо!
Добрим приколам дорогу даємо.
Вірусом гумору всіх заражаємо.
З першоквітневим дурненьким днем!
***
Десь колись на перше квітня
Почалась брехня всесвітня.
Щоб всі люди не журились
Й веселішими робились.
І, якщо, сьогодні вдасться
Обвести когось навкруг пальця
День пройшов твій не дарма
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Привітання з 1 квітня 2021 у прозі
Буває в році такий особливий день, коли навіть рідна бабуся щось підступно затіває… Вітаю, сьогодні — 1 квітня, найвеселіше пустотливе свято! Бажаю тобі бути серед найкращих витівників і нікому не дозволяти нудьгувати!
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Між розумним і дурнем є різниця, але тільки у тому, що дурень дурниці чужі повторює, розумний же своїми всіх умить веселить. З 1 квітня!
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Вітаю з Днем Сміху! Бажаю на сьогодні повернутись у дитинство й добряче розважитись. Відчуй себе дзигою і пустуй, скільки влізе!
З 1 квітня! Бажаю радості та веселощів. Нехай гумор допомагає у важких ситуаціях, і кожен день знаходиться привід пожартувати та голосно посміятися!
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1 квітня повір в чудеса — вони здійснюються. Бути може, не в повному обсязі і не одразу. Тому оптимізму тобі і терпіння!
Кумедні СМС-вітання з Днем сміху
Дякую, що прочитали це SMS-повідомлення! З вашого рахунку знято 100 грн.
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З 1 квітням я вітаю,
Розслаблятись – дозволяю!
Смійся добре й веселись,
Вище носа, усміхнись!
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Вітаю з 1 квітня! У мене є для тебе найцінніший подарунок – це мішок щастя і кошик гарного настрою. Можеш не економити, мого подарунка вистачить до наступного Дня сміху.
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Завзяття, здоров’я, радість
Нехай усім приносить сміх,
Той, хто сміється, буде
Нехай щасливіший за усіх!
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З першим квітнем, любі друзі! З днем всіх дурнів – вашим професійним святом! Бажаю, щоб на роботі ви весь день плідно працювали без перерви… над тим, як розіграти один одного.
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з народження донечки.
Фото: Unsplash