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ICTV Ранок 31.03.2021 21:00
31.03.2021 21:00
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День сміху 2021: кумедні привітання з 1 квітня


Як привітати рідних знайомих з Днем сміху 2021.

Ти готував(-ла) веселий розіграш для друзів чи колег, але локдаун зіпсував усі твої плани?

Не біда! Можеш проявити своє почуття гумору та викликати щирі усмішки у режимі онлайн.

Ранок у Великому Місті приготував найкращі короткі вітання з 1 квітня українською мовою.

Привітання з 1 квітня 2021 у віршах

Зранку сонечко засяє

Нам про свято нагадає

1 квітня відзначаєм

Наших друзів з ним вітаєм

Розіграєм їх на втіху

Хай живіт тріщить від сміху!

***

В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує – той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

усмішка фото

***

Кожен хоче шуткувати,

У день сміху жартувати,

Обдурити хоче всіх,

Не попастись нам на сміх!

Ну якщо вже і попались,

І над Вами насміялись,

То у цей день без обід –

Пожартуйте й Ви услід!

***

Чув, що на Марсі садять картоплю?

Мамонта в джунглях спіймали на днях!

Все це правда, а не навмисно,

Новини ці у всіх на вустах.

З 1 квітня тебе вітаємо!

Добрим приколам дорогу даємо.

Вірусом гумору всіх заражаємо.

З першоквітневим дурненьким днем!

***

Десь колись на перше квітня

Почалась брехня всесвітня.

Щоб всі люди не журились

Й веселішими робились.

І, якщо, сьогодні вдасться

Обвести когось навкруг пальця

День пройшов твій не дарма

Можна келих пить до дна!

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Привітання з 1 квітня 2021 у прозі

Буває в році такий особливий день, коли навіть рідна бабуся щось підступно затіває… Вітаю, сьогодні — 1 квітня, найвеселіше пустотливе свято! Бажаю тобі бути серед найкращих витівників і нікому не дозволяти нудьгувати!

***

Між розумним і дурнем є різниця, але тільки у тому, що дурень дурниці чужі повторює, розумний же своїми всіх умить веселить. З 1 квітня!

***

Вітаю з Днем Сміху! Бажаю на сьогодні повернутись у дитинство й добряче розважитись. Відчуй себе дзигою і пустуй, скільки влізе!

повітряні кульки фото

З 1 квітня! Бажаю радості та веселощів. Нехай гумор допомагає у важких ситуаціях, і кожен день знаходиться привід пожартувати та голосно посміятися!

***

1 квітня повір в чудеса — вони здійснюються. Бути може, не в повному обсязі і не одразу. Тому оптимізму тобі і терпіння!

Кумедні СМС-вітання з Днем сміху

Дякую, що прочитали це SMS-повідомлення! З вашого рахунку знято 100 грн.

***

З 1 квітням я вітаю,
Розслаблятись – дозволяю!
Смійся добре й веселись,
Вище носа, усміхнись!

***

Вітаю з 1 квітня! У мене є для тебе найцінніший подарунок – це мішок щастя і кошик гарного настрою. Можеш не економити, мого подарунка вистачить до наступного Дня сміху.

***

Завзяття, здоров’я, радість
Нехай усім приносить сміх,
Той, хто сміється, буде
Нехай щасливіший за усіх!

***

З першим квітнем, любі друзі! З днем всіх дурнів – вашим професійним святом! Бажаю, щоб на роботі ви весь день плідно працювали без перерви… над тим, як розіграти один одного.

1 квітня фото

Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з народження донечки.

Фото: Unsplash

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Теги: 1 квітня, привітання
31.03.2021 21:00



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