Жіночий оргазм: усе, що ви не наважувались спитати

Що варто знати про жіночий оргазм та сексуальність загалом: міфи і правда.

Аби уникнути зради, не можна відмовляти чоловікові в сексі.

Жіночий оргазм буває вагінальний та кліторальний.

Дитині передаються гени всіх попередніх партнерів матері.

Оргазм у жінки має виникати природньо, його не потрібно розвивати.

Що з цього правда, а що міф, допомогла розібратися президентка Асоціації сексологів та сексотерапевтів України Олена Голоцван.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як збільшити чоловічу силу.

Фото: Unsplash

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