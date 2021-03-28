Жіночий оргазм: усе, що ви не наважувались спитати

Що варто знати про жіночий оргазм та сексуальність загалом: міфи і правда.
- Аби уникнути зради, не можна відмовляти чоловікові в сексі.
- Жіночий оргазм буває вагінальний та кліторальний.
- Дитині передаються гени всіх попередніх партнерів матері.
- Оргазм у жінки має виникати природньо, його не потрібно розвивати.
Що з цього правда, а що міф, допомогла розібратися президентка Асоціації сексологів та сексотерапевтів України Олена Голоцван.
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