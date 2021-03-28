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ICTV Ранок 28.03.2021 15:55
28.03.2021 15:55
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Жіночий оргазм: усе, що ви не наважувались спитати


Що варто знати про жіночий оргазм та сексуальність загалом: міфи і правда.

  • Аби уникнути зради, не можна відмовляти чоловікові в сексі.
  • Жіночий оргазм буває вагінальний та кліторальний.
  • Дитині передаються гени всіх попередніх партнерів матері.
  • Оргазм у жінки має виникати природньо, його не потрібно розвивати.

Що з цього правда, а що міф, допомогла розібратися президентка Асоціації сексологів та сексотерапевтів України Олена Голоцван.

 

Також по темі: Без сорому і вагань! Чому з дітьми потрібно говорити про секс, і як це робити Яніна Соколова відверто про інтимне: коли секс може стати ліками Незручні питання щодо гомосексуальності - що потрібно знати і як до цього можна ставитися?

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як збільшити чоловічу силу.

Фото: Unsplash

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Теги: Здоров'я, секс
28.03.2021 15:55



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