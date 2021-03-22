Магнітні бурі у квітні 2021 – календар небезпечних дат

У квітні 2021 року українці відчують 3 магнітні бурі – на початку, в середині та ближче до кінця місяця. Дві з них будуть затяжними.
Коли саме їх чекати, якої потужності будуть коливання та наскільки сильно можуть вплинути на здоров’я? Усе подробиці далі.
Календар магнітних бур на квітень 2021
2-4 квітня – сильна магнітна буря.
Затяжна магнітна буря свого піку досягне 4 квітня. Коливання будуть настільки потужними, що можуть позначитися на самопочутті навіть не надто метеозалежних людей.
8-12 квітня – середня магнітна буря.
Друга затяжна буря матиме середню інтенсивність та може мати вплив, здебільшого, на тих, хто схильний до головного болю та має хронічні серцево-судинні захворювання.
21 квітня – слабка магнітна буря.
Остання магнітна буря квітня буде незначною, тож більшість людей її просто не помітять. Але людям, дуже чутливим до коливань, у цей день варто бути уважнішими до свого здоров’я.
Як магнітні бурі шкодять здоров’ю
Коливання магнітного поля Землі можуть мати шкідливий вплив здоров`я людини. Особливо сильно це відчувають метеозалежні люди.
Під час магнітних бур можуть виникати такі неприємні симптоми:
- Головний біль, легке запаморочення.
- Різкі зміни настрою, емоційна напруга.
- Сонливість або безсоння
- Високий артеріальний тиск.
- Знижена працездатність, відчуття втоми та апатії.
- Біль у м`язах та суглобах.
Як пережити магнітну бурю
Аби легко пережити магнітну бурю, в цей період варто уважніше ставитися до свого самопочуття. Зокрема:
- Не перевантажувати себе важкою фізичною та розумовою працею.
- Відкласти справи, які потребують значного нервового напруження та можуть викликати стрес (звісно, якщо вони не термінові).
- Пити 1,5-2 літри води на день (чай, кава та інші напої – не рахуються).
- Замінити солодку, солону та жирну їжу на корисні овочі та фрукти.
- Відмовитися від вживання алкоголю та солодких газованих напоїв.
- Частіше провітрювати кімнату.
- За можливості – вийти на прогулянку.
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