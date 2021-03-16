Операція – націоналізація: чому інвестори можуть втекти з України?

12 лютого РНБО ухвалила рішення націоналізувати підприємство “Мотор Січ”.

Компанія унікальна. Вона існує вже 114 років, відома у всьому світі і до того ж модернізує, ремонтує і виробляє двигуни для літаків, гвинтокрилів та крилатих ракет.

Підприємство велике, важливе і потрібне країні. Але є одне “але”. Контрольний пакет акцій українського підприємства за документами належить китайській компанії.

То на якій підставі націоналізували чужу власність?

І які це може мати наслідки для української економіки?

Реакція Китаю

Як саме Україна збирається повертати завод у власність держави досі до кінця не зрозуміло.

У президентській партії “Слуга народу” кажуть, мовляв, повертати Мотор Січ будуть через ухвалення спеціального окремого закону. Він, начебто, вже розробляється.

Звісно вже є й реакція Пекіну.

Речник Міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзянь заявив, що Китай вимагає від України захисту інтересів китайських інвесторів.

І додатково пригрозив новими судовими позовами.

Ще у січні власник контрольного пакету акцій “Мотор Січ”, китайська компанія Скайрайзон подала позов проти України до міжнародного інвестиційного арбітражу на 3,5 млрд доларів відшкодування через незатвердження угоди про купівлю акцій китайською компанією.

Які наслідки будуть для України?

Деякі експерти впевнені, що такі рішення можуть нести великі економічні втрати для країни.

Мовляв, не можна просто так порушувати домовленості з інвесторами, адже це може підірвати довіру до України як до надійного партнера.

Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що це стане кінцем для нашого інвестиційного клімату:

Інвестори побачать як втручається держава Україна у бізнес-процеси і будуть обходити нас десятою дорогою.

Але чи має Україна інший вибір?

З іншого боку, у ситуації з «Мотор січчю» Україна просто немає іншого виходу.

Інвестиційни банкір Сергій Фурса каже, що законних причин для націоналізації Мотор Січі немає, зате є політичні:

Ми потрапили під лещата геополітичної боротьби між Китаєм та США. Тому тут дуже важливо красиво розійтися з Китаєм.

Справді, існують ризики, що Мотор Січ стане лише початком нової стратегії нинішньої влади.

А саме, націоналізації чи реприватизації українських підприємств, кажуть експерти.

Чи так це і яке підприємство буде наступним?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше про скандал з “Мотор Січчю”.

Фото: Pexels

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