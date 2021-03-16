Чому в Чехії можна не боятися запізнитися на потяг

Українець про транспорт у Чехії.

Український емігрант Денис вже 4 місяці мешкає в Чехії.

Сьогодні він розкаже про траспорт в Чехії.

Чим мешканці Чехії пересуваються вночі та чому не скрізь за квиток можна розрахуватися готівкою?

Нічні автобуси

Хочеш переміститися вночі із пункту «А» до пункту «Б» вночі в будь-якому місті України?

Таксі, власне авто або власні ноги. Ось і всі варіанти!

А от в деяких чеських містах нічних подорожувальників навіть автобуси возять!

Звичайно, нічний транспорт є лише в найбільших містах – у Празі та Брно. У менших містах його немає. Інтервали між цими автобусами приблизно пів години. Їздить транспорт трохи іншим маршрутом, але так само можна з будь-якої точки в будь-яку іншу доїхати і вночі, – каже Денис.

За такий привілей, як регулярний нічний транспорт, жителі міста не доплачують.

Проїзд у денних і нічних автобусах коштує однаково.

Знижки для студентів

Для чеських студентів діє дуже щедра знижка на міжміський транспорт – аж 75 відсотків.

Щоправда, тут є вікове обмеження, студенту має бути не більше 26 років.

Спочатку знижка діяла лише на подорожі з гуртожитку і назад, а потім почала діяти на всі поїздки по Чехії. Наприклад, з Брно до Праги можна доїхати за 1,5-2 євро. Якщо порівнювати з Естонією – така сама відстань з Тарту до Талліна для студентів коштує від 5 до 8 євро, це приблизно стільки ж, скільки було б в Чехії без знижки.

Студент може не тільки кататися по Чехії всього за чверть від вартості проїзду, він може не перейматися, якщо, скажімо, запізнився на потяг.

Чеська залізниця дуже лояльна до пасажирських запізнень. І не лише до студентських.

Як можна компенсувати своє запізнення?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як проходить вакцинація у Туреччині.

Фото: Unsplash

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