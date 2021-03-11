“Суд у смартфоні”: як він працюватиме і чи врятує від корупції

Все про нову ініціативу Зеленського “Суд у смартфоні”.

Перезапуск судової реформи, забезпечення прозорості суду та усунення корупції.

Такі гасла лунали на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Розвиток правосуддя”.

Зокрема, президент Володимир Зеленський вважає, що для досягнення цих цілей можуть допомогти у тому числі й ІТ-технології.

Як-от переведення бюрократичних послуг в онлайн та створення нової системи “Суду в смартфоні”.

Але, чи дійсно нова технологія допоможе усунути корупцію?

Україна вже має електронний суд?

В Україні і зараз працює електронне судочинство.

Три роки тому законотворці внесли зміни до Процесуального кодексу, які дозволили подавати онлайн судові документи, заяви чи апеляційні оскарження, надсилати та отримувати судові повістки і навіть брати участь в судових засіданнях через інтернет.

Щоправда, поки не всі суди підключені до цієї системи, відзначають експерти.

Адвокат Тарас Гук каже, що питання варто вирішувати поступово.

Для початку, принаймні, електронний суд повноцінно запустити.

Різниця між цими проектами

Наведений приклад – лише припущення експертів.

Донедавна, окрім обіцянок створити “суд в смартфоні”, не було конкретних пропозицій та деталей проекту.

Однак, вчора в комітеті Верховної Ради з питань правової політики пояснили, чим буде відрізнятись “суд у смартфоні” від вже існуючого електронного суду:

Електронний суд – це, передусім, надання документів не в паперовій, а в електронній формі, можливість брати участь у засіданнях суду в режимі відеоконференції.

Але він не виключає частину живого процесу.

Онлайн-суд – це судовий процес, в якому сторони взагалі жодного разу не зустрічаються із суддею.

Вони не спілкуються наживо. І це має суттєвий антикорупційний запобіжник.

Ефективність “Суду в смартфоні”

У комісії з питань правової реформи наголосили, мовляв, щоб застосувати онлайн суд в Україні, вивчають досвід канадського міста Ванкувер.

Запустити подібний проект в Україні обіцяють вже у цьому році.

Однак, ідея боротьби з корупцією через впровадження нової системи може не втілитися в життя, і ось чому.

Експерт з питань прававої політики Максим Костецький переконаний, що питання справедливості в судовій гілці влади в Україні зараз є дуже акутальним на фоні останніх судових справ, по Стерненку й Антоненку.

Він переконаний:

Виключно діджиталізація не вирішить цього питання, тому це лише зміна формату, у якому існує система.

Про те, чи чекати змін складу Вищої ради правосуддя і чому це так важливо, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, наскільки безпечний суд у смартфоні.

Фото: Pexels

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