Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 11.03.2021 17:19
11.03.2021 17:19
Поділитися

Календар риболова на березень 2021 – коли буде великий улов


Календар риболова на березень допоможе вибрати саме той день, коли риба активно клюватиме.

Дотримуйся цих порад, аби посмакувати смачною ухою та здивувати друзів величезним уловом.

Календар риболова на березень 2021

Найкращий кльов: 2, 3, 4, 5, 15, 21, 22 березня

Хороший кльов: 1, 16, 17, 18, 19, 20 березня 

Середній кльов: 6, 7, 8, 14, 23, 24, 30, 31 березня

Не клюватиме: 13, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29 березня

Календар рибалки на березень 2021

Як визначаються вдалі дні для рибної ловлі

Бажано вирушати на рибну ловлю, коли місяць молодий. У цей період різко підвищується активність риби, це сприяє хорошому кльову. А от як тільки місяць піде на спад – кльов буде поступово зменшуватися.

Досвідчені рибалки кажуть: немає сенсу йти на риболовлю і в повний місяць. Улову в такі дні все одно не буде.

Впливає на кльов також і час доби. Ідеально рибалити на світанку або на заході сонця – саме тоді риба найбільш активна.

Уникай рибної ловлі у дні, коли дме північний вітер.

Також по темі: 10 причин, вживати риб‘ячий жир щодня Червона риба: де купувати та на що звертати увагу, щоб не отруїтися Перевірка рибного відділу: що продають у магазині та чи можна це їсти

Тепер ти точно знаєш, коли краще клюватиме у березні 2021 року. Користуйся цим календарем риболова та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на березень 2021.

Фото: Рexels

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: місячний календар
11.03.2021 17:19



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати