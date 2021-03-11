Календар риболова на березень 2021 – коли буде великий улов

Календар риболова на березень допоможе вибрати саме той день, коли риба активно клюватиме.

Дотримуйся цих порад, аби посмакувати смачною ухою та здивувати друзів величезним уловом.

Календар риболова на березень 2021

Найкращий кльов: 2, 3, 4, 5, 15, 21, 22 березня Хороший кльов: 1, 16, 17, 18, 19, 20 березня Середній кльов: 6, 7, 8, 14, 23, 24, 30, 31 березня Не клюватиме: 13, 9, 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29 березня

Як визначаються вдалі дні для рибної ловлі

Бажано вирушати на рибну ловлю, коли місяць молодий. У цей період різко підвищується активність риби, це сприяє хорошому кльову. А от як тільки місяць піде на спад – кльов буде поступово зменшуватися.

Досвідчені рибалки кажуть: немає сенсу йти на риболовлю і в повний місяць. Улову в такі дні все одно не буде.

Впливає на кльов також і час доби. Ідеально рибалити на світанку або на заході сонця – саме тоді риба найбільш активна.

Уникай рибної ловлі у дні, коли дме північний вітер.

Тепер ти точно знаєш, коли краще клюватиме у березні 2021 року. Користуйся цим календарем риболова та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на березень 2021.

Фото: Рexels

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