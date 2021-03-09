Боротьба з олігархами по-американськи: чому ввели санкції проти Коломойського

Боротьба з олігархами по-американськи.

У пятницю, 5 березня мало відбутися засідання Ради з нацбезпеки та оборони України, від якого чекали чергових гучних санкцій.

І хоч, Радбез не збирався, але санкції все одно наклали, щоправда — американці.

Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про накладення санкцій на українського бізнесмена та екс-держпосадовця Ігоря Коломойського.

Чим особливі санкції?

Санкції, накладені на Коломойського, доволі рідкісні.

Хоча дуже болючими їх також назвати важко.

Держдеп їх вводить, якщо має достатньо підстав вважати певну людину причетною до корупції та розкрадання держвласності, чи масштабних порушень прав людини.

Політолог Тарас Березовець розповідає:

Під цей вид санкцій потрапили трохи більше півтори сотні людей у всьому світі. Їхня прерогатива – це виключно візова політика.

Причина введення санкцій

Формальною підставою для запровадження санкцій стала наявність у Держдепу фактів корупційної діяльності.

Причому, йдеться конкретно про 2014-2015 роки, коли Ігор Коломойський очолював Дніпропетровську Облдержадміністрацію.

Та експерти переконані, мовляв, своїм рішенням Сполучені Штати хотіли підкреслити, що будь-яка співпраця з олігархом є токсичною.

Політолог Петро Олещук переконаний:

Сполучені Штати в особі нової адміністрації по суті виписали своєрідну чорну мітку для Коломойського.

Про що свідчать санкції?

Накладені санкції свідчать про кілька речей.

По-перше, у Коломойського та його сім’ї можуть виникнути проблеми з візами не тільки до США, але й до інших країн.

По-друге, візи – це лише початок.

За словами Тараса Березовця, далі піде замороження рахунків та арешт нерухомості.

Реакція української влади

Експерти вважають, перед українською владою постане дуже непростий вибір.

Політичний оглядач Віталій Портников вважає:

Кинути Коломойському відкритий виклик – означає розпочати справжню внутрішньо-політичну війну в Україні.

Тарас Березовець каже, що олігарх знає багато фінансових секретів чинного президента.

То що обере Зеленський — збереження чутливої інформації, яку може оприлюднити Коломойський, чи нову адміністрацію США?

Відповідь на це та інше питання дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про справу ПриватБанку.

Фото: стоп-кадр із відео

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