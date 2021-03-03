Трампа можуть запроторити за ґрати – за що?

Все про те, чому Трампу загрожує в’язниця.

Причин для радості у 45-го президента США Дональда Трампа немає.

Після того, як він успішно вивернувся від другого за рахунком імпічменту, його накрила хвиля нових загроз – десятки кримінальних та цивільних справ, які навіть можуть запроторити його за ґрати.

Якщо раніше Дональд Трамп та його адвокати чіплялися за недоторканість президента, то тепер ситуація змінилась.

Чому Трампа можуть посадити?

Найважливіша кримінальна справа проти Трампа стосується податкових злочинів, адже якщо його визнають винним, то колишній глава США справді може приміряти помаранчеву тюремну робу.

Нещодавно саме розслідування фінансових справ Трампа і його сімейного бізнесу набрало обертів.

Верховний суд наказав Дональду Трампу передати прокурорам у Нью-Йорку його «священний Грааль» – податкові декларації та інші фінансові звіти.

Рішення суду стало серйозною невдачею, адже Трамп місяцями намагався цього уникнути.

До слова, у Нью-Йорку деякі види податкових шахрайств розцінюються як тяжкі злочини, які передбачають тривалі тюремні терміни.

Це страшний злочин за американським законодавством. Мабуть, тільки вбивство – це більш серйозно, ніж уникнення від сплати податків, – коментує вчений-американіст Олександр Потєхін.

Звісно, Дональд Трамп постійно заперечує, що вчиняв протиправні дії та заявляє, що розслідування є політично вмотивованими.

Однак експерти кажуть, мовляв, навпаки – чинна влада намагається триматися осторонь.

Інші справи проти Трампа

Існує низка й інших розслідувань проти 45-го президента.

Від звинувачень у шахрайстві від племінниці Трампа і до сексуальних домагань.

У 2017 році журналістка Джин Керол звинуватила Дональда Трампа у зґвалтуванні ще у 90-х роках та подала позов до суду.

У відповідь на це команда тоді ще чинного президента подала позов проти жінки за наклеп.

Однак суд вимоги Трампа не задовольнив, тож розглядається лише позов Керол.

Ще одне звинувачення проти Трампа – від колишньої учасниці шоу «Учень» Саммер Зервос.

Ведучим шоу у 2007 був тоді ще бізнесмен Дональд Трамп.

Зервос звинувачує його у сексуальних домаганнях.

Та експерти кажуть, що розгляд конкретно таких справ може сильно затягнутися.

Доведення херасменту – це теж дуже і дуже нелегка справа. Американська судова система побудована на тому, що позивач має надати абсолютно достовірні, отримані в законний спосіб докази провини. Докази мають бути бездоганними. Всі сумнівні докази відкидаються судом, по суті вони свідчать на користь обвинуваченого, – каже Олександр Потєхін.

Які юридичні проблеми чекають на Трампа через власну родину?

Якою є справжня структура бізнесу 45-го президента?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим займаються колишні президенти США.

Фото: realdonaldtrump

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