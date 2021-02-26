В Україні з’явиться військова поліція? Що це за орган та навіщо він нам

Військова поліція — правоохоронний орган, який незабаром може з’явитися в Україні.

Нове відомство мало б замінити нині існуючу військову службу правопорядку, але в іншому статусі і з більшими повноваженнями.

За словами міністра оборони України Андрія Тарана, створення військової поліції, зокрема допоможе прискорити розслідування багатьох випадків в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил на Донбасі.

Та все ж давайте розберемось.

Що це за нова структура? Чим конкретно вона буде займатись? І головне, чи потрібна вона Україні взагалі?

Військова поліція і цивільні

Перше, що слід розуміти, військова поліція може займатися правопорушеннями чи злочинами виключно у військовій сфері.

До цивільних справ вона не має жодного відношення.

Військовий експерт Олег Жданов пояснює:

Все, що стосується Міноборони та військовослужбовців – це і є компетенція військової поліції.

За словами Жданова, особливістю оргнана є те, що військова поліція повинна бути не лише в складі ЗСУ, а в складі міністерства оборони і мати пряме підпорядкування міністру.

Хто займається правоохоронними функціями в ЗСУ зараз?

В Україні з 2002 року існує спеціальне формування ВСП – військова служба правопорядку.

Однак у питаннях розслідуваннь відомство безсиле.

Якщо ВСП виявило, наприклад, кримінальне правопорушення, то служба може провести лише службове розслідування.

Тобто опитати свідків чи оформити протоколи. Та навіть ці матеріали направити до поліції чи іншого правоохоронного органу.

В Міноборони кажуть – саме тому дуже важливо, аби у військових був свій слідчий орган. Адже інколи втрачається дуже багато часу на те, щоб взагалі почалось розслідування.

А бувають випадки, коли розслідування взагалі протирічать закону, кажуть експерти. І з появою військової поліції, таких моментів можна буде уникнути.

Але чи справді новий правоохоронний орган настільки потрібен Україні?

Олег Жданов переконаний, що структура сьогодні є вкрай необхідною для нашої держави.

Це звичайна світова практика. Ми цим наближаємось до армій цивілізованих країн, – каже експерт.

І справді, нині військова поліція існує майже у всіх європейських країнах, а також у США та Канаді.

Наприклад, у Штатах вона підтримує дисципліну серед військовослужбовців, веде розслідування військових злочинів, а також бере участь у проведенні антитерористичних заходів.

У Німеччині – охороняє військові об’єкти та органи управління.

А от у Британії військова поліція називається – Поліція Міноборони. Вона також гарантує безпеку військовослужбовців, охороняє озброєння, військову техніку і майно на військових об’єктах.

То чи буде створена військова поліція і чому Міністерство внутрішніх справ проти такої ініціативи?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому незалежність НАБУ під загрозою.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

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