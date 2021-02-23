Санкції проти Медведчука: що вони означають і до чого призведуть

Що насправді означають санкції проти Медведчука?

Українська влада вже вдруге за місяць “кинула рукавичку” в бік Кремля. А саме — другий пакет санкцій проти громадян України, яких звинувачують у сприянні тероризму.

Цього разу Президент Володимир Зеленський погодив рішення Ради Нацбезпеки і оборони щодо запровадження обмежень проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, та ще 6 їхніх бізнес-партнерів, а також 19 юридичних осіб.

Але що змусило українську владу врешті вступити у відкритий конфлікт із проросійськими силами?

Думки експертів

Одні експерти переконані — влада врешті-решт збагнула, що з Кремлем домовитися неможливо.

Політолог Микола Давилюк вважає, що це перші важливі та серйозні рішення Зеленського на посаді Президента.

Санкції проти Медведчука можуть означати те, що Зеленський визначився зі своїм геополітичним курсом. Він хоче зайняти чітку прозахідну позицію, — наголошує експерт.

Інші ж експерти навпаки, підозрюють, що такий хід проти проросійських сил може переслідувати персональні інтереси, зокрема й щодо політичних рейтингів.

Що кажуть в ОПЗЖ?

В ОПЗЖ запровадження санкцій назвали “актом політичних репресій”.

А після оприлюднення рішення РНБО Оксана Марченко виступила з відео, у якому оголосила, мовляв йде в політику, аби відстояти справедливість.

Що з цього вийде?

Багатьох хвилює питання, чи можуть санкції укріпити позиції російських політсил в Україні.

Політолог Сергій Таран переконаний:

Консолідація проросійського виборця може мати місце, але навряд чи це дозволить їм розширити базу.

Зрештою, слід розуміти, що санкції проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко і КО – це питання не лише політичне, але й правове.

Раніше, коментуючи санкції проти соратника Медведчука – Тараса Козака, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, мовляв, частина документів, через які вводили санкції – засекречена.

Відомо, що підставою в обох випадках є – фінансування тероризму. Саме тому, на думку експертів найважливіше, аби усі санкції не залишились голослівними і їх довели до кінця.

В СБУ запевняють, докази є, а розслідування в процесі.

Але чим це може закінчитися? Які наслідки боротьби з проросійськими силами можуть чекати Україну?

Відповідь на це та інші питання, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насправді означає закриття проросійських телеканалів.

Фото: Пресс-служба Виктора Медведчука

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