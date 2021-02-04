Конфлікти світу: які країни ворогують і через що все почалося

Війни традиційні, війни гібридні, війни огидні.

Конфлікти через територію, геополітику, гроші, мізки, історію, відсутність мізків — невід’ємна частина буденності.

Варто розуміти, які процеси призводять до загострення конфлікту, щоб знати, як йому запобігти.

Ви хотіли дізнатися, де, як, чому і навіщо проходять гарячі, холодні та гібридні конфлікти?

Ви у правильному напрямку.

Ранок у Великому Місті підготував для вас звіт про ворожнечі країн світу.

Греко-турецькі відносини

Туреччина та Греція ворогують з початку минулого століття.

Території, морські кордони, територіальні води — їм є про що посперечатися.

Нового розвитку їхній конфлікт набув у 2019 році — на Кіпрі знайшли газові поклади.

Угоди, невдалі переговори, зіткнення кораблів, провокації з обох сторін.

ЄС та НАТО закликають до миру, але не поспішають зайняти чийсь бік.

Конфлікт між двома членами НАТО — серйозний удар по цілісності альянсу.

Вірмено-азербайджанські відносини

Нагорний Карабах був яблуком розбрату між Азербайджаном і Вірменію з 1980-х років.

Нагорний Карабах був населений вірменами, але входив у склад Азербайджану.

Між вірменами та азербайджанцями проходили масові сутички.

З 1991 року проходили збройні сутички між державами. Мирне населення ставало жертвами військових.

У липні 2020 року відбулися зіткнення між арміями країн.

Туреччина підтримувала Азербайджан, Вірменія мала підтримку Росії.

Країни Європи, США та НАТО засудили ескалацію конфлікту.

Наприкінці 2020 року країни підписали перемир’я.

Нині Азербайджан та Вірменія обмінюються військовополоненими.

Українсько-іранські відносини

Відносини між країнами загострилися після збиття Іранськими військами українського Boeing 737 на початку 2020 року.

У перші дні після інциденту Іран приховував інформацію.

У державі заявили, начебто причиною авіакатастр

офи стала несправність літака.

США, Британія та Канада стверджували, що іранські ракети стали причиною катастрофи.

За три дні після катастрофи Іран визнав свою причетність до знищення літака.

У державі заявили, що причиною стала «ненавмисна людська помилка».

Низка країн скасувала польоти до Ірану на невизначений термін.

Інші країни

Пакистан та Індія

Країни сперечаються через Кашмір. У кількох точках продовжуються бойові дії, незважаючи на перемир’я.

Північна та Південна Кореї

Держави ворогують через тотально різні політичні режими: демократія проти тоталітаризму. Північна Корея погрожує Південній та з часів холодної війни мріє про возз’єднання з сестрою.

Росія та Україна

Очевидно, вони мають увійти до цього списку. Війна, що почалася з анек

сії Криму у 2014 році, триває й досі. Проте передумови й деталі цієї війни заслуговують на окремий матеріал. Тож сьогодні ми залишимо російсько-українські відносини за дужками.

Білорусь і весь цивілізований світ

Справа в жорстоких діях та фальсифікаціях самозваного президента Білорусі Олександра Лукашенка. ЄС, США та інші держави не визнали його легітимності.

Цікавий факт

Науковці Інституту досліджень миру Ос

ло PRIO разом зі шведським Університетом Уппсали дослідили цю тему.

З 1946 року вони нарахували 256 збройних конфліктів.

Учені відзначили два головних тренди.

Перший тренд: на початку більшість конфліктів були міждержавного та колоніального характеру.

Сьогодні ж найрозповсюдженіша форма конфлікту — внутрішній із втручанням інших держав.

Другий тренд: внутрішніх громадянських конфліктів стає б

ільше.

Особливо багато їх було в 1992 році — 52 збройних конфлікти.

Потім почалося зниження: у 2003 році відбулося 32 конфлікти.

З 2003 року кількість конфліктів зростала та падала.

Отже, що з цим усім робити? Як досягти миру в усьому світі? Ніяк.

Але треба дивитися на те, що відбувається навкруги, прагнути миру, засуджувати розв’язування конфліктів і постійно обговорювати проблему, шукаючи рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали про мовний закон.

Фото: Unsplash

Максим Лаврінчук

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