Славетна історія козацтва. А чи добре ви її знаєте? — тест

Історія України переповнена битвами, інтригами, емоціями.

А що ви про неї знаєте?

Ви стовідсотково знаєте про козаків та їхню державу.

Хмельницький, Мазепа, Дорошенко, Сагайдачний.

Козацьких ватажків ви маєте знати гарно.

А чи пам’ятаєте ви деталі їхнього побуту та войовничого життя?

Ким були наші пращури, за що вони боролися та віддавали життя?

Оселедці, булави, горілка — то ще не всі символи козацтва, тож перевірте власні знання.

Спробуйте згадати про славетних козаків: їхні перемоги, поразки, політику, війни та культуру!

Скільки спочатку було реєстрових козаків? Які в них були походи? Чим жили й чим воювали?

Цей тест допоможе вам освіжити пам’ять!



Нагадаємо, нещодавно на ICTV вийшов серіал Козаки. Абсолютно брехлива історія. Ви вже дивилися? Вийшов колоритний і цікавий.

Максим Лаврінчук

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