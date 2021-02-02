Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Славетна історія козацтва. А чи добре ви її знаєте? — тест / 02.02.2021 15:09
02.02.2021 15:09
Поділитися

Славетна історія козацтва. А чи добре ви її знаєте? — тест


Історія України переповнена битвами, інтригами, емоціями.

А що ви про неї знаєте?

Ви стовідсотково знаєте про козаків та їхню державу.

Хмельницький, Мазепа, Дорошенко, Сагайдачний.

Козацьких ватажків ви маєте знати гарно.

А чи пам’ятаєте ви деталі їхнього побуту та войовничого життя?

Ким були наші пращури, за що вони боролися та віддавали життя?

Оселедці, булави, горілка — то ще не всі символи козацтва, тож перевірте власні знання.

Також по темі: Що про козаків-характерників правда, а що – вигадка? Міфи про козаків, які вигадала російська пропаганда Водохреща, Богоявлення, Йордан: історія та традиції свята

Спробуйте згадати про славетних козаків: їхні перемоги, поразки, політику, війни та культуру!

Скільки спочатку було реєстрових козаків? Які в них були походи? Чим жили й чим воювали?

Цей тест допоможе вам освіжити пам’ять!


Нагадаємо, нещодавно на ICTV вийшов серіал Козаки. Абсолютно брехлива історія. Ви вже дивилися? Вийшов колоритний і цікавий.

Максим Лаврінчук

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: історія, козаки, тести
02.02.2021 15:09



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати