Славетна історія козацтва. А чи добре ви її знаєте? — тест

Історія України переповнена битвами, інтригами, емоціями.
А що ви про неї знаєте?
Ви стовідсотково знаєте про козаків та їхню державу.
Хмельницький, Мазепа, Дорошенко, Сагайдачний.
Козацьких ватажків ви маєте знати гарно.
А чи пам’ятаєте ви деталі їхнього побуту та войовничого життя?
Ким були наші пращури, за що вони боролися та віддавали життя?
Оселедці, булави, горілка — то ще не всі символи козацтва, тож перевірте власні знання.Також по темі: Що про козаків-характерників правда, а що – вигадка? Міфи про козаків, які вигадала російська пропаганда Водохреща, Богоявлення, Йордан: історія та традиції свята
Спробуйте згадати про славетних козаків: їхні перемоги, поразки, політику, війни та культуру!
Скільки спочатку було реєстрових козаків? Які в них були походи? Чим жили й чим воювали?
Цей тест допоможе вам освіжити пам’ять!
Нагадаємо, нещодавно на ICTV вийшов серіал Козаки. Абсолютно брехлива історія. Ви вже дивилися? Вийшов колоритний і цікавий.