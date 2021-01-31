“Ні” підробкам. Як перевірити ювелірні прикраси на справжність

Найкращі способи відрізнити справжню прикрасу від фальшивки.

Ювелірні вироби – відмінний аксесуар для будь-якої жінки.

Проте слід бути уважними, коли купуєте коштовності.

Є великий ризик, що вам спробують підсунути підробку.

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі способи, щоб перевірити ювелірні прикраси на справжність.

Як перевірити справжність коштовностей

Увага на клеймо

Ви неодмінно помічали маленькі цифри чи букви на ювелірних виробах.

Це і є клеймо – своєрідний «паспорт» прикрас.

Він допомагає зрозуміти, з якого сплаву металу виготовлений дорогоцінний аксесуар.

Розглянути цю деталь допоможе лупа.

Пам’ятайте: клеймо має бути чітким, а цифри на ньому рівно нанесеними.

Гарний зовнішній вигляд

Уважно вивчайте зворотний бік прикрас.

Він повинен бути гладеньким, без тріщин і царапин.

Коли купуєте виріб із камінцями, зверніть увагу, чи надійні в них кріплення.

Якщо вставки розташовані криво, це явна підробка.

Надійність замків

Те, що варто перевірити при покупці брошок, ланцюжків, сережок і браслетів.

В оригінального виробу замок не заїдає. Він міцний і не розщіпається просто так.

На різьбі деталі немає пропусків.

Магніт вирішує все

Якщо ви хочете перевірити якість золота, скористайтеся потужним магнітом.

Прикладіть його до золота.

Якщо воно притягується до магніту, є ймовірність, що це неякісне золото або й не золото взагалі.

Коктейль правди з оцту та йоду

Є ще кілька способів перевірити золото на справжність.

Перший. Нанесіть на виріб краплю йоду. За кілька хвилин зітріть рідину. Якщо слідів немає, золота справжнє.

Другий. Опустіть прикрасу в оцет на 2-3 години. Справжнє золота за цей час ніяк не зміниться, а ось підробка дещо потемніє.

Крейда

Перевірити срібло на справжність допоможе крейда.

Потріть нею прикрасу. Крейда потемніла? Значить перед вами не підробка.

Діаманти не пітніють

Виріб із натурального каміння ніколи не буде запотівати, коли на нього подихати.

Якщо це сталося, перед вами фальшивка.

Зуби в допомогу

А ось перевірити перли допоможуть зуби.

Спробуйте «вкусити» перлину.

Справжня прикраса скрипітиме на зубах, наче пісок.

Ці поради допоможуть вам вибрати якісні і головне – справжні ювелірні прикраси.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як не потрапити на гачок онлайн-шахраїв.

Фото: Unsplash

Софія Бабік

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