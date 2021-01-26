Затримання Навального та протести в Росії: як відреагував світ?

Реакція України та світу на протести в Росії.

Тисячі побитих, затриманих, госпіталізованих — такі наслідки масових акцій протесту, що пройшли минулої суботи в Росії.

Акції спровокувало ув’язнення опозиційного політика Олексія Навального.

Свавілля та беззаконня російської влади засудили вже багато країн.

Які саме? Та чи готують вони санкції для Росії?

Україна

Почнемо з нашої держави, адже вона теж підтримує заклики до свободи опозиціонера.

Ось, що про це каже голова МЗУ України Дмитро Кулеба:

Є така приказка: ворог мого ворога — мій друг. Оскільки Навальний є ворогом Путіна, ми й підтримуємо його свободу.

За його словами, росіяни вийшли не на захист Навального, а на захист самих себе.

Європарламент

У парламентській асамблеї ради Європи наголосили, що кожен затриманий на протестах в Росії є захищеним Європейською конвенцією з прав людини, тому негайно має бути звільнений.

Нині у Стразбурзі до 29 січня триває зимова сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Дебати по Навальному там відбудуться у середу, 27 січня, не дивлячись на те, що російська делегація намагалася їх відкласти.

Також Європарламент у відповідь на арешт Навального закликає відмовитися від будівництва “Північного потіку-2”.

А США вже ввели нові санкції проти російської компанії та російського корабля, які будують газопровід.

Однак канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що затримання опозиціонера — не привід зупиняти будівництва газопроводу.

Хоча не всі німецькі політики з нею погоджуються.

Голова Вільної демократичної партії Крістіан Ліндер каже, що від проекту потрібно не лише відмовитись, а оголосити йому мораторій.

Поки в Росії порушують основні людські та громадянські права, ми не можемо вести з нею справи, як зазвичай. Це стосується і таких інфраструктурних проектів, як Північний потік-2, — наголосив політик.

Вимоги інших країн ввести санкції проти Кремля

Низка країн у відповідь на застосування сили проти мітингарів та журналістів виступили за впровадження нових санкцій проти російських чиновників, відповідальних за затримання.

Зокрема Литва порівняла придушення протестів у Росії із поверненням сталінської епохи.

Ось, що сказав глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс:

Особисто я думаю, що в Росії змінилась атмосфера. Саме тому Путін так нервує. Саме тому він затримав Навального та його дружину, а ще 3500 людей на вулицях.

Франція назвала російські протести авторитарними. Про це Глава МЗС заявив в ефірі французького радіо.

Польща вважає, що єдиний мирний спосіб надавити на країну, яка порушує міжнародне право — це санкції.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив газеті Financial Times і пообіцяв підтримку під час голосування, адже, на його думку:

Росія — не та країна, якій можна довіряти. Вона вже не перший рік демонструє, що її імперські амбіції відновилися.

Дуда також вважає, що під час поїздки головного дипломата ЄС Жозепа Борреля в Росію, яка запланована на початок лютого, необхідно говорити про звільнення Навального.

Дату зустрічі обрали міністри іноземних справ ЄС вчора, 25 січня.

Щодо самих санкцій, то їх вирішили поки не вводити.

Глави МЗС Євросоюзу очікують результатів переговорів Путіна і Борреля. І планують повернутися до обговорення вже на наступному засіданні, 22 лютого.

Що пише міжнародна преса про Росію та як називає Путіна?

Про це та інше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яке майбутнє чекає Олексія Навального.

Фото: navalny

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