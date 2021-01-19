Тебе недооцінили? Це сексизм? Що це, куди звертатись та як боротися

Що таке сексизм? Та як з ним боротися? Гендерні стереотипи, упереджене ставлення — актуальна проблема сучасності. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе важливу інформацію.

Для того, щоб краще зрозуміти тему, необхідно ознайомитись з поняттям сексизм.

Що таке сексизм?

Сексизм — це дискримінація через стать. Тобто упереджене ставлення до різних за гендером людей.

Він побудований на основі гендерної стереотипізації та недооцінки ролі тої чи іншої статі.

Погодься, ти неодноразово чув(ла) вислови «жінки повинні готувати, а чоловіки працювати», «жінкам не місце в політиці, а чоловіки не можуть робити макіяж».

Тема сексизму достатньо популярна і кожен повинен її розуміти, щоб у майбутньому уникати упереджень.

Історія

Отже, сексизм як явище з’явилося ще в 60-х роках.

У 1970-х роках — відбулися перші наукові викладення сексизму.

Сьогодні сексизм як явище, на жаль, можна зустріти в багатьох сферах.

Статистичні дані

Найбільше від сексзиму потерпають саме жінки, однак чоловіки також можуть бути його жертвами.

“Зворотній сексизм”— поняття, яке запропонували феміністки, щоб позначити сексизм по відношенню до чоловіків.

Для кращого розуміння наведемо приклади:

— Найчастіше право опікуна надається жінкам. Однак ніхто так і не може пояснити, чому.

— Заклик до армії. У багатьох країнах саме чоловіки є військовозобов’язанними.

Розглянемо статистику Council of Europe:

63% журналісток стикаються зі словесним насильством.

Чоловіки в 75% випадків є героями новин у Європі.

80% жінок зазначали, що зіткнулися з такими явищами як “менсплейнінг” (зневажливе пояснення з боку чоловіків, що ґрунтується на уявленнях про жіночу некомпетентність) та “ментераптінг” (перебивання жінок чоловіками, обумовлене ґендерною зневагою на роботі).

У Великій Британії 66% опитаних 16-18-річних дівчат стали жертвами або свідками використання сексистської лексики в школі.

Дослідження, проведене в Сербії, показало, що у цій країні 76% жінок у сфері бізнесу відчувають до себе не настільки серйозне ставлення, як до чоловіків.

За даними Держстату, жінки в середньому отримують на 27,5% менше, ніж чоловіки.

Цікаво

Рада Європи створила відео та веб-сторінку ініціативи знищення сексизму з девізом «Сексизм:«Помітити. Назвати. Припинити».

Сексизм присутній навіть у рекламі.

Здавалося, цілком звична річ, однак наскільки принизливим та образливим може бути як для жінки, так і для чоловіка.

Ось приклади таких реклам від кампанії проти дискримінації.

Що говорить психолог

Ми зібрали корисну інформацію, з якою тобі обов’язково слід ознайомитись.

Психолог та гештальт-терапевт Валентина Жемчужникова вважає, що жертвою сексизму може стати будь-хто, але більше від цього потерпають жінки

Так склалося історично, адже сексизм — це наслідок патріархату, який був і залишається поширеним у багатьох країнах.

— З давніх-давен жінку вважали людиною “другого” сорту, без права жити самостійно, як власність спочатку батька, а потім чоловіка. Жінка сприймалась як своєрідний “додаток”.

Також по темі: Не вішай ярлики! Український бренд випустив футболки, що руйнують гендерні стереотипи На жаль, така ситуація й досі простежується у деяких країнах.

Зараз існують психологічні проблеми у тих, хто почуває себе винним за те, що став жертвою сексизму або не зупинив його прояв.

Наприклад, залишився у стосунках з людиною-сексистом, підтримував його прояви або ж звинувачував жертву.

Чи є можливість викоринити цю проблему?

— Якщо порівнювати ситуацію, яка була сто років і є зараз, спостерігається досить потужний прогрес. Однак, важливим фактором є підтримка країни (як законодавча, так й інформаційна). І, звісно, не замовчувати проблему, роблячи вигляд, що її не існує.

Поради людям, які стали жертвами сексизму:

—Не звинувачуй себе, зрозумій, що проблема не в тобі, а в людині, яка дозволяє тебе дискредитувати.

Не забувай про підтримку рідних та близьких, нехай вони допоможуть тобі пережити це.

Можеш знайти людей, які мають досвід боротьби з сексизмом або поспілкуватись з психологом.

Пам’ятай, що тобі завжди слід відстоювати свої права.

Отже, сексизм — дискримінація, з якою слід боротися, проблема про яку необхідно говорити.

Ознаки сексизму скрізь: від реклами на білбордах до державних установ, від дитячого садочка до місць працевлаштування.

Наскільки простіше стане жити, наскільки ефективнішим буде виконана робота, якщо сексизм «покине» цей світ.

Пам’ятай, що від наших дій залежить існування сексизму, його вплив на свідомість всього суспільства та окремої особистості.

Важливо

Якщо ти став(ла) жертвою сексизму не забувай про закони України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків» (2005) та «Про засади запобігання та протидії дискримінації» (2012).

Уповноважений Верховної Ради повинен розглядати скарги з питань дискримінації за гендером.

Окрім цього, переходь за посиланням до Council of Europe та ознайомся з додатковою інформацією та контактами для листів і звернень.

Не забувай, ти можеш звернутися до психолога. Він обов’язково допоможе у вирішенні данного питання.

Нагадаємо, раніше ми писали про незручні питання щодо гомосексуальності.

Фото: Pexels, Unplash

Поліна Акуленко

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