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ICTV / Ранок / Магнітні бурі у січні 2021 – календар небезпечних дат / 19.01.2021 09:41
19.01.2021 09:41
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Магнітні бурі у січні 2021 – календар небезпечних дат


Січень 2021 року обіцяє бути дуже напруженим у плані магнітних бур. Загалом  вони триватимуть більшу половину місяця.

Коли саме плануються геомагнітні коливання і як впливають на організм людини – ми розповіли в матеріалі.

Календар магнітних бур на січень 2021

На початку року на нас чекає лише 3 магнітні бурі, от тільки триватимуть вони не 1-2 дні, як зазвичай, а значно довше.

Вони можуть негативно позначитися на самопочутті. Причому, цього разу неприємні симптоми можуть відчути не лише метеозалежні люди, але й усі інші.

1-9 січня – сильні магнітні буря

12-18 січня – середні магнітні бурі.

24-31 – середні магнітні бурі.

Календар магнітних бур на січень

Як магнітні бурі шкодять здоров’ю

Під час магнітних бур можна відчути такі симптоми:

  • Головний біль, запаморочення.
  • Нервова напруженість, різкі зміни настрою.
  • Підвищений тиск.
  • Безсоння або сонливість.
  • В’ялість, зменшення працездатності.
  • Біль у суглобах.

Як пережити магнітну бурю

  • Щоб мінімізувати неприємні наслідки магнітних бур, із розумінням постався до потреби свого організму у відпочинку. Не перевантажуй себе важкою фізичною роботою, та й і з розумовою теж май міру.
  • По можливості, уникай стресів та нервових ситуацій.
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  • Пий хоча б 1,5 літри чистої води на день.
  • Замість солодких, солоних та жирних страв їж більше свіжих овочів і фруктів.
  • Виключи з раціону алкоголь та солодкі газовані напої.
  • Частіше провітрюй кімнату. Якщо є можливість, вийди на прогулянку до парку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти для міцного імунітету.

Головне фото: Unsplash

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Теги: місячний календар, магнітні бурі
19.01.2021 09:41



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