Магнітні бурі у січні 2021 – календар небезпечних дат

Січень 2021 року обіцяє бути дуже напруженим у плані магнітних бур. Загалом вони триватимуть більшу половину місяця.
Коли саме плануються геомагнітні коливання і як впливають на організм людини – ми розповіли в матеріалі.
Календар магнітних бур на січень 2021
На початку року на нас чекає лише 3 магнітні бурі, от тільки триватимуть вони не 1-2 дні, як зазвичай, а значно довше.
Вони можуть негативно позначитися на самопочутті. Причому, цього разу неприємні симптоми можуть відчути не лише метеозалежні люди, але й усі інші.
1-9 січня – сильні магнітні буря
12-18 січня – середні магнітні бурі.
24-31 – середні магнітні бурі.
Як магнітні бурі шкодять здоров’ю
Під час магнітних бур можна відчути такі симптоми:
- Головний біль, запаморочення.
- Нервова напруженість, різкі зміни настрою.
- Підвищений тиск.
- Безсоння або сонливість.
- В’ялість, зменшення працездатності.
- Біль у суглобах.
Як пережити магнітну бурю
- Щоб мінімізувати неприємні наслідки магнітних бур, із розумінням постався до потреби свого організму у відпочинку. Не перевантажуй себе важкою фізичною роботою, та й і з розумовою теж май міру.
- По можливості, уникай стресів та нервових ситуацій.
- Пий хоча б 1,5 літри чистої води на день.
- Замість солодких, солоних та жирних страв їж більше свіжих овочів і фруктів.
- Виключи з раціону алкоголь та солодкі газовані напої.
- Частіше провітрюй кімнату. Якщо є можливість, вийди на прогулянку до парку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти для міцного імунітету.
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