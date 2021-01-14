Модний педикюр на зиму 2021: головні тренди та ідеї дизайну

Ідеї модного зимового педикюру: варіанти стильного дизайну з фото.
Настала холодна пора, й до сезону босоніжок ще залишилось чимало часу.
Але це зовсім не означає, що потрібно відмовлятись від педикюру.Також по темі: Модні антитренди на зиму 2021: яких речей давно час позбутися Доглянуті та красиві: як зміцнити нігті в домашніх умовах Теплі та пухнасті: модні тренди на зиму 2021
Тим більше, коли з’явилось стільки крутих ідей нейл-дизайну.
Ранок у Великому Місті зібрав найгарячіші новинки для тих, хто любить балувати свої ніжки стильним та красивим педикюром.
Модний зимовий педикюр 2021
Більше блиску!
Багато сяйва взимку не буває!
Блискітки у вигляді зірочок, конфетті або навіть сердечок чудово доповнять твій педикюр.
З такими святковими нігтиками ти не лише станеш королевою усіх вечірок, а й підніматимеш собі настрій щоразу, як дивитимешся на власні ніжки.
Анімалістичний візерунок
Цьогорічний тренд з “хижим” нейл-дизайном, ну дуже припав до душі модницям.
Він не лише стильно й креативно виглядає на нігтиках, а й допомагає їх власниці відчувати себе справжньою хижачкою.
І мова йде не лише про леопардовий візерунок, смужки зебри або й принт зміїїної шкіри — дуже актуальні цієї зими!
Френч
Класика ніколи не втрачає своєї популярності.
Зрозуміло, чому всі так люблять французький дизайн у манікюрі й педикюрі — виглядає він завжди ніжно й довершенно.
Мінімалізм узимку 2021 все ще у моді!
Абстракція
Абстрактні мотиви набирають неабиякої популярності цього сезону.
Якщо звичний дизайн починає тобі набридати, то час вдатись до технік, пропонованих абстракцією.
Тут і “мазки кистю”, і “бризк фарби”, а також градієнти й графіка.
Виглядає це все доволі лаконічно та стильно.
Новорічна тематика
Що може бути доречніше за святкову тематику, коли йдеться про казкову зиму.
Саме час поексперементувати!
Твої нігтики точно впишуться в передноворічну атсосферу домашнього затишку, і неабияк підніматимуть настрій тобі й рідним.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні тренди манікюру на зиму 2021.
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