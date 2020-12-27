Не коронавірусом єдиним: чим запам’ятається 2020 рік, окрім пандемії

Чим запам’ятається 2020 рік, окрім пандемії коронавірусу?

Озираючись на рік, що минає, багатьом здається, що у 2020 році був тільки коронавірус.

Та насправді рік був багатим на важливі, хороші, трагічні чи щасливі події.

І кожна з них залишить відбиток в історії.

То ж який спадок нам лишає 2020 рік?

Важливі події 2020

Авіакатастрофа в Ірані

8 січня розбиваєтеся українських Боїнг-737 рейсу Тегеран-Київ.

Загинули усі, хто був на борту: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Одинадцятеро загиблих – українці.

Відразу після трагедії в Ірані заявили, що причиною катастрофи літака Міжнародних авіаліній України стала пожежа у моторному відсіку.

Однак експерти та американська розвідка повідосили – літак збили ракетою.

Цілих 3 дні Іран не розголошував справжньої причини катастрофи, і попри дані американської, британської та канадської розвідок відкидав версію ракетного удару по літаку.

11 січня президент Ірану Хасан Рухані таки визнав – літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими, через людську помилку. Тому держава Іран, мовляв, у трагедії не винна.

Понад півроку велося розслідування катастрофи та перемовини. І лише у жовтні Іран взяв на себе всю відповідальність за катастрофу українського літака.

Питання щодо компенсацій родинам загиблих досі висить у повітрі.

Пожежі в Чорнобилі

На початку квітня в Чорнобильській зоні відчуження виникла пожежа.

Явище доволі звичне, локальні пожежі з тих чи інших причин виникають щороку.

Та цього разу як і 35 років тому, про Чорнобиль писали усі світові ЗМІ.

Це була найбільша пожежа з часів аварії на ЧАЕС. Вогонь поширився на понад 100 гектарів, а рівень радіації у центрі загоряння перевищував норму у понад 16 разів.

Вогонь підходив до Прип’яті і був за два кілометри від сховищ радіоактивних відходів.

Впоратися з основною пожежею вдалося за 10 днів, а повністю вогонь загасили у Чорнобильській зоні аж через місяць.

Запуск SpaceX

Не можна відзначити й цьогорічний запуск першого в історії приватного пілотованого космічного корабля.

30 травня компанія SpaceX відправила астронавтів NASA на Міжнародну космічну станцію.

Компанія Ілона Маска запустила на орбіту Землі ракету Falcon 9 з багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

Це без перебільшення історична подія.

SpaceX відкрило дорогу для приватних космічних польотів людей.

Антирасистський рух у США

25 травня в США поліцейські затримали афроамериканця Джорджа Флойда.

Один з них використовував проти затриманого силовий прийом.

Полісмен притискав шию Флойда коліном до асфальту протягом 9 хвилин. Джордж Флойд задихнувся і помер.

Цей випадок спровокував масові протести по всій країні проти расової дискримінації та насильницьких дій поліції, більше відомі як рух «Black Lives Matter» (Чорні життя мають значення).

А згодом протести перекинувся й на інші континенти.

Через акції у щонайменше 200 американських містах ввели комеданстьку годину, а за даними західних ЗМІ збиток від заворушень перевищив мільярд доларів і став одним з найбільших за останні майже 30 років.

У ході протестів загинуло щонайменше 19 людей.

Протести в Білорусі

Протестами відзначились не лише США, а й Білорусь.

Там вже 5 місяців тривають масові акції проти результатів виборів президента.

Люди вважають, що Олександр Лукашенко програв президентські вибори і незаконно утримує владу.

Білоруські силовики жорстко розганяють мітинги та затримують активістів.

За час протестів сотні демонстрантів отримали травми і поранення.

Цивілізовані країни президентом Лукашенка також не визнають і вводять проти нього та інших білоруських високопосадовців санкції.

Поступ у науці

Та не протестами єдиними, Наука також не стояла на місці.

У серпні цього року вченим з Мічигансього університету вперше вдалося створити в лабораторних умовах людське серце зі стовбурових клітин.

Дослідники переконані, що вирощування сердець допоможе створити нові методи лікування вроджених вад серця, а також дозволить безпечно тестувати ліки. До слова, щодо ліків.

Не зважаючи, що цього року всі сили науковців були кинуті на пошук вакцини від COVID-19, все ж було відкриття, яке сколихнуло увесь науковий світ — Чіпи компанії Нейролінк.

Це ще один проект винахідника Ілона Маска. Цього разу він чіпував свиней і за допомогою вживлених чипів вдалося зчитати активність мозку тварини з усіх каналів.

Звучить не дуже вражаюче і трішки моторошно?

Але потенціал цієї технології вас точно вразить.

У майбутньому такі чіпи дозволять лікувати параліч, хворобу Альцгеймера, деменцію та інші захворювання.

Прогрес українських спортсменів

Ну і, зрештою, цей рік був вдалим для українського спорту.

Не можна забувати, що збірна України з футболу саме у 2020 дебютувала в елітному дивізіоні Ліги націй, де змагалася в одній групі з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.

І чого тільки варта перемога українців на НСК Олімпійському над Іспанією — однією із найсильніших збірних у світі.

А ще — саме українець став найсильнішим чоловіком планети. Олексій Новіков підняв майже 540 кілограмів і став переможцем змагань The World’s Strongest Man у США.

Детальніше про знакові події 2020 року дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, для кого 2020 рік був найуспішнішим.

Фото: Pexels

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