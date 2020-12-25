Не лише захисні, а й стильні: на що варто замінити свою монотонну й нудну маску

Захисні маски: модні тренди 2021 року.

Не важливо, слідкуєш ти за модними мастхевами чи ні, ця тема точно підійде кожному.

Йдеться про захисні маски, без яких в умовах пандемії коронавірусу тобі точно не обійтись.

Подобаються нам такі тренди чи ні, їх потрібно прийняти, аби захистити себе та інших.

То коли не залишається нічого, окрім прийняття, слід покращити ситуацію — наприклад, зробити цей елемент твого гардеробу не лише корисним, а й стильним.

Ранок у Великому Місті в цьому допоможе!

Модні захисні маски

Однотонні

Усі знають, що класика ніколи не виходить із моди.

Стосується це й захисних багаторазових масок.

Однотонні кольори ідеально впишуться у твій лук і чудово доповнять його.

Чорні, білі та хоч фіолетові — головне, аби суцільний образ виглядав елегантно та стримано, тоді точно буде й стильно.

Вкриті блиском

Під час зимових свят так і хочеться блистіти й переливатися.

Особливо, коли через карантин запальні дискотеки нам не світять.

Тож, коли твій образ на 80% складається з глітеру, не забудь додати трішки хайлайтеру й завершити образ блискучою маскою.

Тепер ти точно засліпиш усіх своєю красою!

Шовкові

Збираєшся на закриту вечірку або просто йдеш у гості?

Не забудь прихопити із собою маску!

Виправдання, на кшталт “мені не пасує під сукню”, — вже не актуальні.

Лише поглянь, якими ніжними та красивими бувають шовкові маски.

Є один мінус — гості так захоплюватимуться стильним аксесуаром на твоєму обличчі, що можуть залишити сукню непоміченою…

З вишивкою

Лляні маски є комфортними та зручними.

А якщо додати то них вишивку, то стануть дуже навіть модними.

Хочеш — додай туди елементи традиційної української вишиванки, або просто прикрась яскравими квіточками чи сніжинками.

Так не лише виглядатимеш стильно, а й підніматимеш настрій собі та перехожим.

З прикольними принтами

До речі, про настрій.

Взимку всім бракує барв, але тепер це можна з легкістю виправити.

Прикольні принти зараз додають не лише на модняві шкарпетки й футболки, а й на головний аксесуар у коронавірусну епоху.

Спробуй і ти!

Із надписами

Ну, коли так хочемо покращувати настрій, то не можемо пройти повз цього пункту.

Саме на маску ти можеш умістити надпис, який неабияк потішить колег на роботі чи пасажирів метро, на приклад “дякувати богу, п’ятниця” або ж “гуляй, шальная імператріца”.

Сюди також чудово пасуватиме якась мотивуюча фраза, заклик тримати соціальну дистанцію або ж твій девіз по життю.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про модне взуття на зиму 2021.

Фото: guustantwerp

Софія Сукач

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