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ICTV / Ранок / Придністров’я і ОРДЛО: що спільного та чому Україні варто повчитися із досвіду Молдови? / 10.12.2020 15:15
10.12.2020 15:15
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Придністров’я і ОРДЛО: що спільного та чому Україні варто повчитися із досвіду Молдови?


Які уроки Україна може винести із досвіду Придністров’я?

Новообрана президентка Молдови – Майя Санду за чисту країну. Чисту від російських військових.

Очільниця Молдови вкотре заявила, що очікує виведення російських військовослужбовців та зброї із Придністров’я:

Це офіційна позиція Республіки Молдова, яка не змінювалася, і я продовжую її просувати. Всі наші уряди мали таку точку зору – ця оперативна група має бути виведена, боєприпаси мають бути утилізовані. Дуже важливо відновити територіальну цілісність і незалежність Республіки Молдова.

Конфлікт у Придністров’ї

Щоб освіжити пам’ять. Придністров’я – вузька смуга території Молдови між річкою Дністер та українським кордоном.

У 1990 році тут оголосили про свою незалежність.

З тих пір сепаратистський режим в регіоні, як фінансово, так і військово підтримує Росія, а присутність своїх військ Москва називає «миротворчою місією».

Також по темі: Уроки Трампа для України: чого екс-президент США може навчити Зеленського? Американські уроки для України: чого нас можуть навчити вибори в США Команда Байдена: хто обійме ключові посади США, і як це вплине на Україну?

Звісно, саме тому на слова новообраної президентки миттєво відреагували у Кремлі.

Сказали, що усі заяви про виведення російських миротворців з Придністров’я – безвідповідальні. Речник президента РФ Пєсков стверджує:

Росія виконує дуже важливі функції, і, безумовно, зміна статусу-кво, який ґрунтується на дусі й букві міжнародного права, може призвести до серйозної дестабілізаці.

А от Україні зміна статусу-кво Придністров’я – навпаки, на руку.

І не лише через сусідство і понад 400 кілометрів спільного кордону. На думку експертів, паралелей між Придністров’ям і Донбасом більше ніж з будь-яким іншим конфліктом.

Що спільного між Донбасом та Придністров’ям?

По-перше, люди.

Персонажі в обох конфліктах незмінні. Наприклад, колишній керівник Міністерства державної безпеки Придністров’я з 1992 по 2012 – Володимир Антюфєєв.

У 2014 році самопроголосився так званим «віце-прем’єром ДНР з питань держбезпеки».

Чи віце-президент Придністров’я Олександр Караман, який став у Донецьку псевдоміністром закордонних справ.

Або ж навіть відомий усім Ігор Гіркін, який проходив своє бойове хрещення під час розпалу Придністровського конфлікту.

Є й інші схожості.

Експерт Національного інституту стратегічних додосліджень України Артем Філіпенко прерконаний, що спільним є також і досить активна інформаційна війна, яку проводила Росія проти Молдови.

Якщо порівняємо оці лекала, за якими здійснювалась російська пропаганда, то ми зрозуміємо, що оці «хлопчики в трусиках», які були розіп’яті у Слов’янську, так само схожі з цілим класом зґвалтованих випускниць у Бендерах.

В Придністровському конфлікті – безпосереднє втручання російських військових вирішило справу на користь Придністров’я.

Але попри схожість, в нас є й відмінності.

Чим відрізняються конфлікти?

Головна відмінність полягає у тому, що ми можемо навчитись на чужих помилках і не наступити на ті ж «кремлівські граблі», що і Молдова.

Ми маємо вивчати Придністровський досвід дуже ретельно якраз для того, щоб не повторювати помилки Модови. Найбільша з них – те, що Придністров’я було визнано стороною переговорів, — переконаний Артем Філіпенко.

Експерти кажуть, що теоретично розворушення замороженого конфлікту у Придністров’ї може навіть суттєво зіграти на руку Україні.

По-перше, виведення російських військ і демілітаризація Придністров’я гарантуватиме посилення безпечності південно-західних кордонів України.

Інші переваги Україна зможе отримати, лише якщо для цього щось сама зробить.

То як діяти, аби не допускатись помилок Молдови?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про уроки Молдови для України.

Фото: depositphotos

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Теги: Донбас, Молдова, ОРДЛО, Придністров’я, Україна
10.12.2020 15:15



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