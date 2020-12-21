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ICTV / Ранок / П’ять виробників новорічних прикрас з України, які повернуть святковий настрій / 21.12.2020 19:50
21.12.2020 19:50
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П’ять виробників новорічних прикрас з України, які повернуть святковий настрій


Де купити українські новорічні прикраси зі скла. 

Якщо ви ще не вдавалися в питання, де можна купити гарні ялинкові прикраси, а Новий Рік, тим часом уже наступного тижня, то в нас добрі новини.

Ми в Ранку у Великому Місті знайшли 5 українських виробників, які виготовляють унікальні новорічні іграшки українського виробництва.

Скляні іграшки за нормальними цінами, розпродажі авторських новорічних прикрас – все це чекає вас у підбірці Ранку у Великому Місті.

Фабрика іграшок “Артан”

новорічні іграшки

Компанія «Артан-Калор» – це український виробник скляних різдвяних прикрас.

Компанія працює з 1 серпня 2002 року. Зараз там в штаті видувають скляні дива 10 досвідчених склодувів, а 15 натхнених митців перетворюють скло у витвір мистецтва.

При срібленні, декоруванні та розписі скляних виробів у “Артан” застосовують матеріали відомих німецьких брендів.

Тому за якістю українські ялинкові прикраси з цієї фабрики не поступаються європейським.

Де купити: artan-color.com.ua

Скільки коштує: незручно те, що вартість кожної іграшки треба дізнаватись окремо, бо цін на сайті не вказано.

Фабрика новорічних іграшок Клавдієво-Тарасове

новорічні іграшки фото

Ця фабрика ялинкових прикрас знаходиться неподалік від Києва в селищі міського типу Клавдієво-Тарасове, звідти й назва фабрики.

Вона працює аж з 1948 року. Колись її історія починалась з невеличкої мануфактури, яка обробляла скло для медичних потреб.

А коли пізніше тут почали випускати ялинкові іграшки зі скла, фабрика у Клавдієво-Тарасовому була однією з найбільших підприємств такого профілю у всьому Радянському Союзі.

Їхні різдвяні прикраси – це справжні витвори мистецтва, які, до того ж мають приємну ціну.

Де купити: santa-shop.com.ua

Скільки коштує: ну от скажіть, де ви бачили кулі зі справжнього скла за ціною 25 гривень. Ми – тільки на цьому сайті.

Окремої уваги заслуговують формові іграшки та колекційні – здається, вони зберігають дух тих самих щирих новорічних свят з дитинства, коли ми ще вміли по-справжньому вірити в дива.

Іграшки “Eco Animals” від Urbantree

новорічні іграшки фото

В компанії Urbantree підійшли до новорічних потреб з практичної точки зору: тут продають цілі набори подарунків для ялинок.

От припустимо, ви обрали собі ялинку до 1,5 метрів заввишки – в Urbantree цей розмір ялинки називається S. Набір екологічних іграшок, який прикрасить вашу S-ку з верхівки й до підніжжя, коштуватиме 1105 гривень.

Ось ви розкриваєте запаковані у крафтовий папір іграшки, а там – зайчик, оленятко, пташечка, білочка, декоративні підвіски з фанери, позолочені вручну майстрами Urbantree. Кажуть – це їхній абсолютний ексклюзив, і таких іграшок немає більше ніде.

А ще в наборі бантики із мішковини та “спідничка”, яка закриватиме ніжку ялинки.

Де купити: urbantree.com.ua

Скільки коштує: від 550 гривень за міні-набір до 2200 гривень за прикраси для ялинок від 2 метрів (на сайті цей розмір вказаний як L).

Зробив тато

новорічні іграшки ФОТО

Новорічні прикраси для ялинки – саме з цього колись починала крафтова львівська майстерня “Зробив тато”.

А тепер тут можна придбати практично все, що робиться з дерева: від тих же новорічних прикрас до дитячих наборів з розвитку творчості чи блокнотів з дерев’яними обкладинками.

Де купити: zrobyvtato.com.ua

Скільки коштує: набір прикрас з 6 штук – 165 гривень. Можна купляти іграшки і поштучно: одне “Лосятко” чи “Коник”, чи будь-яка інша дерев’яна іграшка обійдеться вам у 20 гривень.

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Щось цікаве

ялинкові прикраси фото

Зайшовши на вкладення “Зимовий декор” сайту “Щось цікаве”, ви не зможете піти, нічого не купивши. Якщо ви шукали чогось витонченого, лаконічного з ідеальними лініями та кольоровою гамою, вам вже точно сюди.

Тут ваш внутрішній перфекціоніст задоволено замуркотить та помчить обирати між віражними восьмикутними зірками (скло в металевій оправі), напівпрозорими кониками, всередині яких закарбовані торішні засушені квіти, та наборами ялинкових прикрас, що вигравають усіма відтінками основного кольору.

Окремого захоплення заслуговують назви: ну хто втримається, від того, аби купити набір “Грушеве повидло” чи “Лимонний пиріг”?

Ох вже ця львівська майстриня Ольга Кінаш, точно знає, на що тиснути.

Де купити: галерея скла “Щось цікаве”

Скільки коштує: від 40 до 200 гривень/штуку. Якраз зараз на сайті мисткині тривають розпродажі, і прикраси можна купити за значно дешевшою ціною, ніж зазвичай.

Нагадаємо, ми писали про те, що можна подарувати дитині на Новий Рік 2021.

Фото: з Інтернету.

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Теги: Новий Рік, Різдво
21.12.2020 19:50



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