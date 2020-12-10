Заберуть права й не пустять закордон? Що очікує боржників за комуналку в Україні

Як каратимуть українців, які заборгували за комуналку?

Боржникам за комуналку заборонять користуватися автівкою, мисливською рушницею та виїжджати за кордон. Такими заголовками рясніють ЗМІ.

Мова йде про законопроект, над яким працюють у парламенті, і нещодавно його схвалили у профільному комітеті. Далі — розгляд на засіданні Ради.

Ініціатори запевняють, що не збираються забирати майно за несплату боргів.

А, навпаки, хочуть покращити якість надання комунальних послуг через вирішення проблеми із заборгованістю.

Що передбачає законопроект?

Законотворці пропонують реструктуризувати свої борги по комунальці — сплачувати їх частинами.

Максимально можна буде розбити борг на 60 місяців, тобто на 5 років.

Один платіж передбачається не більше, ніж четверта частина зарплати. Для малозабезпечених сімей — не більше п’ятої частини від доходу.

Щоправда, не будь-яку заборгованіть можна буде реструктуризувати.

Представник союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснює:

Цей законопроект не вирішує питання заборгованості, яка виникне після 01.10.2020.

Один з ініціаторів законопроекту, депутат від Слуги Народу Анатолій Костюх пояснив, наразі часові обмеження не остоточні.

Система штрафів

У законопроекті дійсно передбачається механізм штрафів, а саме — заборона виїзду за кордон, користування автомобільними засобами тощо.

Але зважаючи на суспільний спротив, законотворці планують переглянути санкції.

Найімовірніше, після першого читання у парламенті, запевнив Анатолій Костюх.

Це звичайні механізми, які вже є в державі. Якщо людина сплачує згідно з рестуктуризованим боргом, то жодних штрафних санкцій, — наголошує він.

Експерти вважають, якщо в законопроекті передбачені механізми стягнення боргу, то мають бути — аналогічні дії захисту споживачів комунальних послуг.

Олег Попенко заявляє:

Якщо цей законопроект буде прийнято в тому самому вигляді, у якому він є зараз, то споживач взагалі не буде захищений.

За його словами, питання захисту споживачів стоїть дуже серйозно.

Ось приклад із Дарницького району міста Києва, де постачальник теплової енергії нарахував споживачам більше 170 млн додатково. Вони не споживали цю теплову енергію, але отримали платіжки на 150-170 млн більше. І це тільки за один опалювальний період.

Чи вирішує запропонований законопроект проблему громадян, які вважають, що їм незаконно нарахували заборгованість?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як в Україні каратимуть чиновників-корупціонерів.

Фото: Unsplash

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