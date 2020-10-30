В Україні узаконили корупцію? Чому боротьба з нею тепер може стати фіктивною

В Україні фактично легалізували корупцію, незаконне збагачення, зловживання владою та приховування статків. Усе це стало можливим рішення Конституційного Суду України.

27 жовтня, на закритому засіданні судді проголосували за скасування низки положень антикорупційного законодавства та визнали неконституційними деякі його положення.

Йдеться і про скасування електронного декларування, і відповідальність за незаконне збагачення і конфіскацію активів, набутих корупційним шляхом, і недостовірне декларування. Таким чином під загрозою опинилась діяльність усіх українських антикорупційних органів, кажуть експерти.

Це фактично параліч їхньої роботи. Тобто залишається лише оболонка, але предметної можливості здійснювати конкретні антикорупційні заходи, на які є суттєвий запит всередині України, і який є частиною міжнародних зобов’язань України в контексті угоди про асоціацію, нема. Тобто лишається суто естетичне задоволення милуватися наявністю НАБУ, НАЗК, Антикорупційного суду, але вони реально працювати не будуть, – вважає директор Інституту світової політики Євген Магда.

Та перші тривожні дзвіночки можна було почути ще кілька місяців тому.

Все це почалось із захоплення Антикорупційної прокуратури і звільнення першого антикорупційного прокурора Холодницького. Зараз це стосується звільнення Артема Ситника з посади і того, що його хочуть замінити на більш лояльну і керовану фігуру. … Небезпека криється не в тому, що антикорупційні органи будуть знищені. Ні. В тому, що вони будуть захоплені, і там будуть представлені друзі президента. І тоді вони перетворяться на звичайну систему пилососа і знищення опозиції і політичних опонентів, тоді як друзі завжди залишатимуться непокараними, – говорить політолог Тарас Березовець.

На рішення Конституційного Суду вже відреагували західні країни. Згідно з офіційним листом посла України в ЄС Миколи Точицького, судові рішення в Україні можуть призвести до тимчасового призупинення безвізу. Свою заяву поширили й посли країн «Великої сімки».

Експерти кажуть, що такі заяви лише підтверджують – загрози цілком реальні. Більше того, окрім безвізу під питанням опиняється і фінансова допомога від ЄС в 1.2 млрд євро і черговий транш від міжнародного валютного фонду.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому книга про Стуса Вахтанга Кіпіані стала бестселлером.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.