Казкова та атмосферна: топ-7 ідей для зимової фотосесії

Добірка крутих ідей для зимової фотосесії.

Зима недарма залишається однією з улюблених пір року як дітей, так і дорослих.

Все це через красу природи, що із приходом першого снігу нагадує казку, та через чарівне передчуття свята, яке витає у морозному повітрі.

Тому зовсім не дивно, що багатьом хочеться помістити передноворічний настрій, запах хвої та мандаринів і скрип снігу у свої фотоальбоми і стрічку в Instagram.

Тож, оскільки казка вже дуже близько, Ранок у Великому Місті підготував для любителів фотографії корисну добірку.

Найкращі ідеї для зимової фотосесії

На природі

Для ефектних кадрів у даному випадку не потрібно шукати місць незвичайної краси чи особливих декорацій — зима все зробила за тебе.

Є можливість поїхати в гори? Чудово! Лиш поглянь, які кадри там можна зробити:

Не засмучуйся, якщо цьогоріч гори тобі не світять. Знайди ліс, парк або ж іншу красиву місцину із засніженими деревами й просто розважайся на камеру!

А можеш прихопити із собою плед та другу половинку.

Домашній затишок

Тут тобі знадобиться в’язаний светр, ялинка, чашка гарячого какао і маршмелоу для настрою. Якщо вдома знайдеться ще й камін, не соромся похвалитись ним камері!

Для знимку можеш прихопити не лише кохану людину, а й домашніх улюбленців. З ним фото завжди виходять більш “справжніми”.

Випікання печива

Ну який там новорічний настрій без імбирних пряників?

А як на рахунок того, щоб задокументувати цей максимально сімейний та атмосферний процес?

Фото виходять щирі та дуже справжні. Ось поглянь:

Карусель

У кожному містечку є така. Бодай раз в рік, на святкових ярмарках узимку.

Якщо у твоєму арсеналі буде таке фото, то рахуй, що ти не провтикав казкову пору!

Адже головне взимку — дозволити собі розважитись і хоч на трохи повернутись у дитинство, де казкою дихало все!

Ну хіба не казка?

Ковзани або санки

Якщо ми вже почали говорити про зимові розваги, то не можемо пройти повз такий важливий атрибут зими.

От коли ти востаннє катався(-лась) на ковзанах чи санках?

Сподіваємось, минулої зими. А як ні — час надолужити!

Адже це не просто купа яскравих емоцій, а й багато красивих фото. І давайте вже розвіємо цей стереотип, що це все дитячі забавки…

Новорічна атмосфера твого міста

Взимку не лише природа стає казковою, а й кожнісіньке місто світу.

Тому знайти красиву фотозону із ялиночками та новорічними ліхтариками — не проблема.

У сукні на морозі

Нууу, ця ідея підійде лише для сміливців. Для тих, хто добре загартований.

Вечірня сукня і сніг….

Краса, правда?

Та все ж, радимо кілька разів подумати перш, ніж планувати подібну фотосесію. Бо взимку ефектно все: і випускне плаття, і в’язані светр із шапкою…

Софія Сукач

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