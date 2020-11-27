Новорічні свята в умовах пандемії: COVID-19 вкраде у нас Різдво?

Як пройдуть новорічні свята в умовах коронавірусу в Україні та світі?

У світі вже понад 60,8 мільйонів інфікованих! А в Україні 26 листопада повідомили про черговий антирекорд — більше 15 тисяч хворих на коронавірус за добу. І це, очевидно, не межа, адже скоро розпочнеться період новорічних свят…

Що каже ВООЗ?

Всесвітня організація охорони здоров’я закликає цього року утриматися від пишних новорічних святкувань і добре подумати, чи проводити сімейні зустрічі.

Глава підрозділу ВООЗ із нових хвороб Марія ван Керкхове наголосила:

Ризик може бути нижчий, або вищий, але він є. Особливо в період свят ми хочемо бути з рідними, але в деяких ситуаціях, складне рішення не збиратися родиною — найбезпечніший варіант.

У ВООЗ також застерегли не пом’якшувати карантин на свята в тих країнах, де влада не в змозі відстежувати контакти інфікованих коронавірусом.

До речі, уряди різних країн світу вже почали готуватися до зустрічі Нового року та Різдва в умовах “коронавірусної” реальності.

Новорічні святкування у світі

Святкувати можна, але за участі максимум шести осіб, — такі обмеження пропонує запровадити Міністерство охорони здоров’я Іспанії на різдвяні та новорічні свята.

Виняток може бути зроблений тільки для тих, хто проживає разом.

Напередодні свят продовжуватимуть діяти комендантські години — в кожній комуні встановлений свій час для цього, а в період з 24 по 31 грудня обмеження діятиме з першої години ночі до шостої ранку.

Наразі Іспанія — одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн в Західній Європі, кількість хворих тут вже перевалила за півтора мільйона, понад 44 тисячі — померли.

Щороку гірськолижні курорти Італії приносять країні близько 11 мільярдів євро! Третина з яких — виручка, отримана в період різдвяних та новорічних свят.

Утім, цього року лижного сезону на свята не буде, — про це заявив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Він також наголосив, що задля уникнення спалаху інфекції, — закритими на свята мають лишатся гірськолижні курорти по всій Європі.

Нині в Італії спостерігається найбільша з кінця березня кількість смертей — померли вже більше 52 тисяч інфікованих.

У зв’язку з погіршенням епідемситуації прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен звернувся до нації у відеозверненні:

За все, у чому ми зараз помилимося, доведеться заплатити згодом. Від того, що ми будемо робити, залежить, як виглядатимуть святкування дня Святої Люсії та Різдва, і хто з наших рідних буде з нами. Це може звучати жорстко, але це реальність.

Нещодавно в країні заборонили проведення культурних та спортивних заходів за участю більше восьми осіб.

Загалом у Швеції налічується понад 236 тисяч хворих на коронавірус, серед яких і принцеса Софія, яка на початку пандемії працювала волонтеркою в ковідному госпіталі.

Які обмеження чекають на Україну?

Днями Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не виключає варіанту посилення карантину на новорічні свята через зростання кількості хворих на COVID-19.

Наприкінці жовтня президент України припускав, що саме за умови 15-ти тисяч хворих на день в країні запровадять локдаун. Станом на сьогодні цю позначку ми вже перейшли.

Дискусії щодо того, чи витримає економіка України другий жорсткий карантин, ведуться донині. Як альтернативу поки ввели карантин “вихідного дня”.

Лікар-анастезіолог Сергій Дубров каже:

Якщо кількість осіб, які хворіють, щодня буде 15-20 тисяч, то медицина “ляже”. У нас будуть ті кадри, які ми бачили під час першої хвилі на півночі Італії, тобто трупи на підлогах та приймальних відділеннях.

На Софійській площі в Києві вже почали встановлювати головну ялинку країни.

Відомо також, що цього року тут не буде фудкортів, масові гуляння заборонені.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, коли в Україні з’явиться вакцина від коронавірусу.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.