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ICTV / Ранок / Шукаємо ідеальну пару: як правильно поєднувати сир і вино / 03.11.2020 14:06
03.11.2020 14:06
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Шукаємо ідеальну пару: як правильно поєднувати сир і вино


Навчитися поєднувати сир і вино зовсім просто. Головне – запам’ятати декілька простих істин, на яких побудовані відносини цього вишуканого гастрономічного дуету.

Як поєднувати сир і вино

Почнемо з вина. Справжнє вино, яке буде супроводжувати ваші страви, може бути тільки сухе. Напівсолодкі чи солодкі вина не мають майже ніякої користі, вони насичені цукром і саме від них у нас болить голова зранку.

Ключове правило вибору сиру для вина – це рівність. Сир і вино повинні бути збалансовані: витриманому вину – витриманий сир.

Ще одна хитрість для початківця: зазвичай, до вина підходить сир, що є родом із того ж регіону, що і напій.

сир і вино фото

Ігристі вина, шампанське

Ці вина характерні своєю легкістю, мінеральністю, тому до пари вимагають м’який, ніжний сир – Брі, Камамбер.

Якщо ви вже зрілий гурман, то спробуйте поєднання ігристого з Горгонзолою, молодим козиним сиром.

сир і червоне вино фото

Червоні вина

Такі вина витримуються не один рік і набувають танінів – терпкості.

Класично на сирній тарілці до червоних вин подають витримані, солонуваті тверді сири – Гауда, Старий Амстердам, Чедер.

Можна скористатися методом регіону. Так, до Гарначі ідеально підійде його іспанський земляк – Манчего.

сир і вино

Білі вина

Вина з білого винограду створені для поєднання з сиром, адже вони не витримуються, тому не вимагають сильної сирного пари.

Різноманіття сполук просто вражає.

До Шардоне – Брі, Камамбер, до німецького Ріслінга – Мюнстер, Конте, до італійського Соаве – молодий або напівитриманий козиний сир, до новозеландського Совіньйон Блан – сир із червоною пліснявою, наприклад, Тет-де-Муан.

Також по темі: Як правильно обирати сир із пліснявою: поради сомельє Сир та сирний продукт: як відрізнити якісний продукт від підробки Українцям продають прострочені сири, вкриті пліснявою

Нарешті, коли вино та правильний сир поставлено на стіл, потрібно навчитися правильно їсти це гастрономічне поєднання.

Візьміть шматочок сиру в рот, добре пожуйте та розмажте по всій ротовій порожнині, зробіть маленький ковток вина і возз’єднайте неперевершені смаки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно обирати твердий сир.

Ірина Поліщук, сомельє

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Теги: Ірина Поліщук, вино
03.11.2020 14:06



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