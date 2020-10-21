Плоггінг: як екологічний біг допомагає навколишньому середовищу

Як можна схуднути й водночас врятувати планету? На допомогу прийде плоггінг.
Рано вранці ти помічаєш у парку бігуна з поліетиленовим пакетом у руці.
Раз у раз, нахиляючись, він збирає в пакет пластикові пляшки, папірці та інше сміття.
Це не прокачаний двірник, не дивакуватий спортсмен, а справжній плоггер.
Навіщо спортсмени збирають сміття? Що спільного у плоггінга і хюгге?
І чому плоггінг як вид бігу стає все популярнішим?
Ми в Ранку у Великому Місті розібрались із цими питаннями для тебе.
Що таке плоггінг
Плоггінг – це англійське слово jogging (бігати підтюпцем) + шведське plocka upp (забирати).
Тобто плоггінг – це збір сміття під час пробіжки.
Його учасники і займаються спортом, і водночас роблять міста чистішими.
Як правило, такі тренування і забіги проходять в парку або на березі водойми.
Звідки пішов тренд на екобіг
Історія плоггінга почалася у 2016 році у Швеції.
Спортсмен Ерік Альстрем повернувся з гірськолижного курорту в Стокгольм і був вражений рівнем забрудненості столиці.
Щоб хоч трохи вплинути на ситуацію, він став під час пробіжок брати з собою сміттєвий пакет і складати туди пляшки, банки, недопалки та обгортки.
Ідею підхопили спортсмени-любителі та екоактивісти.
Потім в Еріка з’явилися послідовники, їх ще називають “посли плоггінга”, в різних містах і країнах.
Це ті люди, які влаштовують плоггінг-забіги і висвітлюють їх в соціальних мережах.
Поступово рух став популярним в усьому світі.
Сьогодні плоггінг – це частина хюгге, скандинавського поняття, в якому поєднуються затишок, комфорт і добробут. Зараз на базі плоггінга активно розвиваються екокаякінг і екодайвінг. Суть та ж, тільки спортсмени збирають сміття у воді.
Чому спортсмени все частіше обирають плоггінг
Плоггінг – це справжнє спортивне полювання за скарбами.
Введи в Instagram хештег #plogging – і тобі видасть понад сто тисяч постів, тому що багато хто перетворює цю активність на челендж.
Вирушають на пробіжку, збирають сміття, фотографують незвичайні знахідки та викладають їх у мережу.
Часом знаходяться дійсно унікальні речі: рідкісні пачки сигарет або пляшки, гроші, обгортки.
А ще плоггінг – хороший спосіб схуднути. Плоггінг за півгодини спалює 288 калорій, біг підтюпцем – 235, прогулянка – 120.
Ну, і з огляду на сьогоднішній стан навколишнього середовища плоггінг – це вже необхідність.
Плоггінг в Україні
У нашій країні плоггерів теж вистачає. Якщо ти надихнувся/лась текстом та шукаєш собі компанію, то тобі до соцмереж.
За хештегом #ploggingUkraine в Instagram є понад 700 публікацій. Є навіть спільноти на кшталт Kyiv Plogging Club.
Геолокація екологічного бігу найрізноманітніша: Київ, Харків, Чернівці, Вінниця.
Бігуни виставляють цілі мішки “улову” і заряджають своєю активністю та ентузіазмом.
І ти не забувай ділитися своїми знахідками в соцмережах і ставити хештег, це твій шанс знайти собі плоггінг-друзів і залучити до руху якомога більше людей.Також по темі: В якому стані екологія України насправді Екологічна Японія: чому у країні видають інструкцію, як правильно сортувати сміття Коли настане кінець світу: екологічна катастрофа наближається
Як почати займатися плоггінгом
Достатньо одягти зручну форму і кросівки для бігу.
А ще взяти з собою на пробіжку міцний сміттєвий пакет. Навіть, краще два.
Повісити їх ліворуч і праворуч – так навантаження буде розподілятися рівномірно.
Зібрати в них знайдений по дорозі сміття.
Можна сфотографувати “скарби” і викласти фото з хештегом #plogging в Instagram.
Це для того, щоб залучити якомога більше людей до такого корисного заняття.
Три правила плоггінгу
Правило 1. Екобіг не повинен ставати гонитвою за рекордами або завдавати шкоди здоров’ю.
Головне – зробити місце, де ти живеш, комфортніше.
Правило 2. Плоггери – не двірники.
Вони збирають тільки: обгортки, пластикові пляшки, целофан, скляні пляшки і банки, батарейки, одяг, фантики та легкі побутові прилади.
Ні в якому разі не чіпають медичні відходи, небезпечні гострі предмети, важке сміття.
Правило 3. Плоггери дотримуються правил гігієни й використовують захисні рукавички та сміттєві мішки.
Нагадаємо, ми вже писали про те, як, на думку світової спільноти, можна запобігти всесвітній екологічній катастрофі.
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