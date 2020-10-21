Плоггінг: як екологічний біг допомагає навколишньому середовищу

Як можна схуднути й водночас врятувати планету? На допомогу прийде плоггінг.

Рано вранці ти помічаєш у парку бігуна з поліетиленовим пакетом у руці.

Раз у раз, нахиляючись, він збирає в пакет пластикові пляшки, папірці та інше сміття.

Це не прокачаний двірник, не дивакуватий спортсмен, а справжній плоггер.

Навіщо спортсмени збирають сміття? Що спільного у плоггінга і хюгге?

І чому плоггінг як вид бігу стає все популярнішим?

Ми в Ранку у Великому Місті розібрались із цими питаннями для тебе.

Що таке плоггінг

Плоггінг – це англійське слово jogging (бігати підтюпцем) + шведське plocka upp (забирати).

Тобто плоггінг – це збір сміття під час пробіжки.

Його учасники і займаються спортом, і водночас роблять міста чистішими.

Як правило, такі тренування і забіги проходять в парку або на березі водойми.

Звідки пішов тренд на екобіг

Історія плоггінга почалася у 2016 році у Швеції.

Спортсмен Ерік Альстрем повернувся з гірськолижного курорту в Стокгольм і був вражений рівнем забрудненості столиці.

Щоб хоч трохи вплинути на ситуацію, він став під час пробіжок брати з собою сміттєвий пакет і складати туди пляшки, банки, недопалки та обгортки.

Ідею підхопили спортсмени-любителі та екоактивісти.

Потім в Еріка з’явилися послідовники, їх ще називають “посли плоггінга”, в різних містах і країнах.

Це ті люди, які влаштовують плоггінг-забіги і висвітлюють їх в соціальних мережах.

Поступово рух став популярним в усьому світі.

Сьогодні плоггінг – це частина хюгге, скандинавського поняття, в якому поєднуються затишок, комфорт і добробут. Зараз на базі плоггінга активно розвиваються екокаякінг і екодайвінг. Суть та ж, тільки спортсмени збирають сміття у воді.

Чому спортсмени все частіше обирають плоггінг

Плоггінг – це справжнє спортивне полювання за скарбами.

Введи в Instagram хештег #plogging – і тобі видасть понад сто тисяч постів, тому що багато хто перетворює цю активність на челендж.

Вирушають на пробіжку, збирають сміття, фотографують незвичайні знахідки та викладають їх у мережу.

Часом знаходяться дійсно унікальні речі: рідкісні пачки сигарет або пляшки, гроші, обгортки.

А ще плоггінг – хороший спосіб схуднути. Плоггінг за півгодини спалює 288 калорій, біг підтюпцем – 235, прогулянка – 120.

Ну, і з огляду на сьогоднішній стан навколишнього середовища плоггінг – це вже необхідність.

Плоггінг в Україні

У нашій країні плоггерів теж вистачає. Якщо ти надихнувся/лась текстом та шукаєш собі компанію, то тобі до соцмереж.

За хештегом #ploggingUkraine в Instagram є понад 700 публікацій. Є навіть спільноти на кшталт Kyiv Plogging Club.

Геолокація екологічного бігу найрізноманітніша: Київ, Харків, Чернівці, Вінниця.

Бігуни виставляють цілі мішки “улову” і заряджають своєю активністю та ентузіазмом.

І ти не забувай ділитися своїми знахідками в соцмережах і ставити хештег, це твій шанс знайти собі плоггінг-друзів і залучити до руху якомога більше людей.

Як почати займатися плоггінгом

Достатньо одягти зручну форму і кросівки для бігу.

А ще взяти з собою на пробіжку міцний сміттєвий пакет. Навіть, краще два.

Повісити їх ліворуч і праворуч – так навантаження буде розподілятися рівномірно.

Зібрати в них знайдений по дорозі сміття.

Можна сфотографувати “скарби” і викласти фото з хештегом #plogging в Instagram.

Це для того, щоб залучити якомога більше людей до такого корисного заняття.

Три правила плоггінгу

Правило 1. Екобіг не повинен ставати гонитвою за рекордами або завдавати шкоди здоров’ю.

Головне – зробити місце, де ти живеш, комфортніше.

Правило 2. Плоггери – не двірники.

Вони збирають тільки: обгортки, пластикові пляшки, целофан, скляні пляшки і банки, батарейки, одяг, фантики та легкі побутові прилади.

Ні в якому разі не чіпають медичні відходи, небезпечні гострі предмети, важке сміття.

Правило 3. Плоггери дотримуються правил гігієни й використовують захисні рукавички та сміттєві мішки.

Нагадаємо, ми вже писали про те, як, на думку світової спільноти, можна запобігти всесвітній екологічній катастрофі.

Фото: Unsplash

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