Чи зможуть українці замовляти посилки з-за кордону: нові правила на митниці

Незабаром жоден товар не буде ввезений в Україну без загальної декларації прибуття. Такі правила почнуть діяти з 7 листопада на митному кордоні.

У державній митній службі України повідомляють: ідея у тому, щоб спростити митне оформлення.

Так спеціалістам Держмитслужби буде легше проаналізувати товар та зменшити ризики потрапляння в країну небезпечних вантажів.

Нова декларація необхідна для імпорту товарів до України, а також тих, що прямують через нашу країну транзитом. Впровадження документу передбачене вимогою угоди про асоціацію України з Європейським союзом.

Співголова митного комітету Європейської бізнес асоціації Олег Кириєвський зазначає:

— Це декларація, яку подає в електронній формі перевізник вантажу або уповноважені ним особи, де він зазначає досить великий обсяг інформації для того, щоб митні органи в автоматичному режимі або із залученням інспектора оцінили ті чи інші ризики. І відповідно оцінили, чи потрібні додаткові заходи контролю, чи ні — бо це безпечний вантаж і там немає якихось дивних ланцюгів, міст постачання чи перевалки вантажу.

Усіх найбільше цікавить, як вплинуть нововведення на покупців, які замовляють товари з-за кордону. Олег Кириєвський каже, що це не критично:

— Подання загальної декларації прибуття не має прямого відношення до громадян. Єдине, яким чином це може не прямо, а опосередковано торкнутися людини-покупця — при міжнародних експрес відправленнях необхідно подати загальну декларацію прибуття, і це обов’язок перевізника.

Загальна декларація прибуття не стосується міжнародних поштових відправлень, особистих речей, особистих транспортних засобів, пільгових ввезень тощо.

Повний перелік виключень можна знайти на офіційному сайті митниці. Але декларацію необхідно подавати щодо всіх комерційних вантажів, наголошують експерти.

То як нові правила вплинуть на кінцеву вартість товарів? Олег Кириєвський пояснює:

— Не думаю, що нововведення мало б мати загальний вплив на ціни, оскільки обов’язок заповнювати загальну декларацію є загальним. Він стосується усіх перевізників, які працюють з комерційними товарами в Україні. Тому швидше той, хто не буде брати додаткової вартості за перевезення, буде мати конкурентну перевагу на якомусь першому етапі. Можливо, на момент налагодження цього процесу перевізники будуть залучати спеціалістів для заповнення загальної декларації прибуття — це якийсь невеликий вплив на ціни матиме, але не глобальний і не всеосяжний.

То чи зможуть українці замовляти посилки з-за кордону? Як і раніше, так!

Чи потрібно буде їм заповнювати якісь документи? Ні!

Нововведення стосується лише перевізників. І до 7 листопада вони мають заповнити загальну декларацію прибуття та налаштували внутрішні процеси в компаніях так,щоб товари прибували до споживача вчасно, не збільшуючись в ціні.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як не стати жертвою грабіжників біля обмінників.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.