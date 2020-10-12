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ICTV / Ранок / Календар риболова на жовтень 2020 – коли буде великий улов / 12.10.2020 09:15
12.10.2020 09:15
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Календар риболова на жовтень 2020 – коли буде великий улов


Календар риболова на жовтень підкаже, як вибрати день, коли риба активно клюватиме.

Дотримуйся цих порад, і ти точно здивуєш усіх друзів величезним уловом.

Календар риболова на жовтень 2020

Найкращий кльов: 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21 22 жовтня

Хороший кльов: 6,7, 8, 9, 17, 18, 23, 24, 25, 26 жовтня

Середній кльов: 3, 10, 11, 12, 13, 27 жовтня

Не клюватиме: 1, 2, 14, 15, 16, 28, 29, 20, 31 жовтня

Календар риболова на жовтень 2020

Як визначаються вдалі дні для рибної ловлі

Молодий місяць підвищує активність риби та сприяє хорошому кльову. Тому бажано вирушати на рибну ловлю саме в цей період. А от як тільки місяць піде на спад, кльов почне поступово зменшуватися.

Немає сенсу йти на риболовлю і в повний місяць. Досвідчені рибалки запевняють: улову в такі дні все одно не буде.

Впливає на кльов і час доби. Найкраще рибалити на світанку або на заході сонця – саме тоді, коли риба найбільш активна.

Також варто уникати рибної ловлі у дні, коли дме північний вітер.

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Тепер ти знаєш, коли краще клюватиме у жовтні 2020 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на жовтень 2020.

Фото: Unsplash

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Теги: місячний календар
12.10.2020 09:15



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