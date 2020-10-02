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ICTV / Ранок / 5 причин щоранку пити теплу воду з лимоном / 02.10.2020 12:53
02.10.2020 12:53
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5 причин щоранку пити теплу воду з лимоном


Навіщо пити теплу воду з лимоном зранку? Ранок у Великому Місті зібрав 5 фактів, які переконають тебе це робити кожного дня.

Вода – найкорисніший напій у світі. Вона очищує організм, виводить із нього шлаки і токсини, нормалізує метаболізм, зміцнює імунітет.

Однак не всі знають, що цей ефект можна примножити в кілька разів, якщо замість холодної води пити теплу з додаванням чайної ложки лимонного соку.

Отже, тепла вода …

Допомагає від застуди

Тепла вода з лимоном – природний засіб від застуди, нежитю, кашлю та болю в горлі.

Вона розчиняє мокроту і допомагає видалити її з дихальних шляхів і носоглотки.

У результаті ти дихатимеш вільно і легко, а застуда мине швидше.

Також по темі: Не тільки від застуди: корисні властивості лимонів Лимон, лайм або грейпфрут: який цитрус корисніше 5 напоїв для вічної молодості

Зменшує біль у «ці дні»

Тепло води заспокійливо діє на м’язи живота.

Це допомагає зменшити спазми під час менструації. У результаті біль значно зменшується або й зовсім зникає.

А лимонний сік ще й допомагає позбутися нудоти, яка також іноді має місце в «ці дні».

лимон фото

Допомагає схуднути

Тепла вода – чудовий засіб для підтримки здорового обміну речовин. А це – необхідна умова для схуднення.

Аби відчути видимий ефект, потрібно щоранку випивати склянку теплої води з лимоном щонайменше протягом місяця.

Додатковий бонус: тепла вода допомагає “зламати” шар жирової тканини в твоєму тілі. Тож мрія про струнку, підтягнуту фігуру стане трішечки ближче.

Зміцнює нерви

Тепла вода з лимоном посилює циркуляцію крові і сприяє здоров’ю нервової системи.

Більше того, цей напій руйнує непотрібні жирові клітини навколо м’язів і нервів.

Усе це в комплексі допомагає нервовій системі працювати набагато краще.

чай фото

Стимулює ріст волосся

Мрієш про розкішні довгі локони? Тепла вода з лимоном і тут допоможе.

Вона “активує” коріння волосся і сприяє їх нормальній роботі. Завдяки цьому, ріст волосся суттєво прискорюється.

Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП продуктів, які дають енергію.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: Здоров'я, правильне харчування
02.10.2020 12:53



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