Пять способов удивить гостей арбузом

Рецепты оригинальных блюд из арбуза, которые точно удивят твоих гостей.

Осень – ещё не повод впадать в хандру. Тем более когда сезон арбузов в самом разгаре.

Их ведь не только есть можно, соревнуясь, кто дальше стрельнет косточкой. Их мариновать на зиму можно, жарить можно, замораживать можно, смешивать с сыром и листьями салат.

В общем, если вы любите арбузы, но не знаете, что с ними делать, вам сюда.

Оригинальные блюда из арбуза

Салат с арбузом и мягким сыром

Пару столовых ложек подсолнечных семечек обжариваем на сухой сковороде. Мякоть арбуза и мягкий сыр режем кубиками (сыр сойдёт любой – брынза, фета, рикотта, моццарела).

Небольшой пучок салата (шпинат, руккола, латук — на ваше усмотрение) рвём и смешиваем с арбузом и сыром.

Делаем соус – соединяем пару ложек винного или бальзамического уксуса, четыре ложки растительного масло, две чайные ложки горчицы и хорошенько всё это смешиваем. Поливаем заправкой салат и посыпаем его семечками.

Арбуз фри

Арбуз разрезаем, отделяем мякоть от корки, удаляем семечки и нарезаем треугольничками.

Обваливаем в тройном кляре: сначала в муке или крохмале, затем опускаем в смесь взбитых яиц, затем – снова в муку/крохмал.

Выкладываем на разогретую сковородку и обжариваем с двух сторон на сильном огне в большом количестве растительного масла.

Перед подачей промакиваем бумажными полотенцами, чтобы убрать излишки масла. При желании посыпать сахарной пудрой.

Сорбет

Варим сироп: пять столовых ложек сахара заливаем стаканом воды и доводим до кипения, периодически помешивая. Когда закипит, оставляем, чтобы остыл.

Пока сиропчик «отдыхает», из арбуза удаляем семечки и корки, мякоть нарезаем небольшими ломтиками и запуливаем в блендер.

Добавляем сок одного лимона и включаем турборежим. Затем перемешиваем арбузное пюре с сиропом, выливаем в форму и ставим в морозилку для застывания.

Через полчасика, когда сорбет «схватится», достаём его из морозилки, хорошо взбиваем, затем снова возвращаем в морозилку. Процедуру повторяем ещё пару раз. На третий раз достаём из морозилки и начинаем есть 🙂

Арбузный лимонад

Пять столовых ложек сахара залить стаканом воды и довести до кипения, периодически помешивая.

Когда вода закипит – снимаем с плиты и остужаем сироп. Пока он стынет, в блендере взбиваем арбузную мякоть, выдавливаем в неё сок из пары лимонов, соединяем с остывшим сиропом.

Разбавляем газированной минералкой и разливаем всё это добро в стаканы со льдом.

Пьяный арбуз

На шапочке арбуза делаем небольшое отверстие, и заливаем туда алкоголь (водка, ром, джин, шампанское – по желанию).

Заливаем постепенно – жидкость должна впитаться в мякоть. Когда впитается – накрываем арбуз срезанной частью и даём настояться несколько часов.

После вырезаем мякоть, пропускаем через соковыжималку или блендер и разливаем по стаканам со льдом.

Напомним, недавно мы публиковали сюжет о том, как выбрать вкусный и безопасный арбуз.

Фото: Pixabay

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