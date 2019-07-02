Як нас кидають майстри зі встановлення техніки?

Купили кондиціонер, запросили майстрів зі встановлення, а вони рознесли півквартири? Саме у таку халепу потрапив українець Олександр Мартинюк. Тепер чоловік намагається притягти горе-робітників до відповідальності.
Майстрів порадили в магазині техніки, де Олександр і придбав кондиціонер. Обіцяли професіоналів, а на справі виявилось протилежне. Неполадки господар квартири виявив не відразу, а лиш ввечері.
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Майстри замаскували пошкоджену шафу речами і пішли. А зараз виправити ситуацію Олександру коштує великих нервів.
Бо чоловік розгромлену шафу побачив не одразу, і підписав акт прийому-передачі робіт.
Тепер магазин відповідальність із себе знімає, а бригадир спочатку обіцяв прийти і подивитися, та потім зник.
Що робити, якщо натрапили на майстрів-непрофесіоналів?
- Якщо вже підписали акт прийому-передачі робіт, то варто звернутися до судових експертів, аби ті провели незалежну експертизу в якості наданих робіт.
- Спробуйте розібратися напряму з магазином техніки та фірмою, яка надає послуги.
- У магазині напишіть акт претензій і заявіть, що будете лишати негативні відгуки. У такому випадку вони хоч якось можуть відреагувати на ситуацію.
Поради експертів
- Не відпускайте майстрів, поки не перевірите кожен куточок, де вони працювали.
- Щось не так зробили майстри? Не підписуйте акт прийому-передачі, а складайте акт претензій.
- Викликайте поліцію. Зафіксуйте момент, що були нанесені пошкодження.
- По можливості зафіксуйте неполадки на відео/фото.
- Подзвоніть у магазин, розкажіть ситуацію. Кажіть, що у вас є чек і просіть відшкодувати моральний збиток.
І обов’язково зберігайте чек.
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