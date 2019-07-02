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ICTV / Ранок / Як нас кидають майстри зі встановлення техніки? / 02.07.2019 15:05
02.07.2019 15:05
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Як нас кидають майстри зі встановлення техніки?

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Купили кондиціонер, запросили майстрів зі встановлення, а вони рознесли півквартири? Саме у таку халепу потрапив українець Олександр Мартинюк. Тепер чоловік намагається притягти горе-робітників до відповідальності.

Майстрів порадили в магазині техніки, де Олександр і придбав кондиціонер. Обіцяли професіоналів, а на справі виявилось протилежне. Неполадки господар квартири виявив не відразу, а лиш ввечері.

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Майстри замаскували пошкоджену шафу речами і пішли. А зараз виправити ситуацію Олександру коштує великих нервів.

Бо чоловік розгромлену шафу побачив не одразу, і підписав акт прийому-передачі робіт.

Тепер магазин відповідальність із себе знімає, а бригадир спочатку обіцяв прийти і подивитися, та потім зник.

Що робити, якщо натрапили на майстрів-непрофесіоналів?

  1. Якщо вже підписали акт прийому-передачі робіт, то варто звернутися до судових експертів, аби ті провели незалежну експертизу в якості наданих робіт.
  2. Спробуйте розібратися напряму з магазином техніки та фірмою, яка надає послуги.
  3. У магазині напишіть акт претензій і заявіть, що будете лишати негативні відгуки. У такому випадку вони хоч якось можуть відреагувати на ситуацію.

Поради експертів

  1. Не відпускайте майстрів, поки не перевірите кожен куточок, де вони працювали.
  2. Щось не так зробили майстри? Не підписуйте акт прийому-передачі, а складайте акт претензій.
  3. Викликайте поліцію. Зафіксуйте момент, що були нанесені пошкодження.
  4. По можливості зафіксуйте неполадки на відео/фото.
  5. Подзвоніть у магазин, розкажіть ситуацію. Кажіть, що у вас є чек і просіть відшкодувати моральний збиток.

І обов’язково зберігайте чек.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечний лікар онлайн.

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Теги: гаряча тема, майстри, техніка
02.07.2019 15:05
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