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ICTV / Ранок / Стихійні ринки: як нас дурять і розводять на гроші / 09.09.2020 18:15
09.09.2020 18:15
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Стихійні ринки: як нас дурять і розводять на гроші

Фото: Pixabay

В чому криється небезпека, коли ви купуєте продукцію на стихійних ринках.

Стихійна торгівля процвітає по всій Україні. Такі точки продажу найчастіше розміщуються біля переходів та у популярних прохідних місцях. Наприклад, біля метро та на зупинках.

Чому треба подумати кілька разів, перш ніж купувати там продукти?

Правда в тому, що, на жаль, більшість продавців купують таку продукцію на гуртових ринках та базах. А самі навіть не мають власного городу.

Вже нікого не здивуєш, що на стихійних ринках уся продукція: не тільки овочі та фрукти, а навіть м’ясо та риба лежать просто на асфальті. Звісно, такі умови не на користь ні продуктам, ні покупцям. Але люди все одно купують.

Також по темі: Чим шокував київський продуктовий ринок Небезпечна відпустка: як не отруїтися морепродуктами? Таргани у продуктовому магазині! На що звертати увагу під час покупок

Якщо вам скажуть, що це все щойно привезли з села, що воно свіженьке та якісне – не довіряйте просто на словах! Особливо, якщо купуєте у цієї людини вперше.

Окрема тема – санітарні умови на стихійних ринках. Всі начебто натуральні та свіжі продукти лежать на відкритому повітрі. Не прикриті та не захищені.

Як із нібито домашніми продуктами можна купити справжні хвороби? 

Та як на стихійних ринках вас можуть надурити не тільки на якості продуктів, але й розвезти на зайві гроші? Дивіться у відео. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обважують в кафе та ресторанах.

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Теги: Марина Лишак, небезпечні продукти, продукти, ринок, Споживач
09.09.2020 18:15



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