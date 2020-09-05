Без ДТП та з адекватним водієм: як вибрати надійне і безпечне таксі

Поради, які допоможуть вибрати надійну службу таксі.

Таксі – це вже не розкіш, а необхідність. Служб таксі в Україні досить багато, але вибрати ту, яка буде максимально відповідати вашим вимогам і побажанням, не так вже й просто.

Безпека – головна мета в поїздці. Але часто нею нехтують заради заниженого тарифу та швидкості пересування.

Як вибрати надійне та безпечне таксі? Читайте на сайті Ранку у Великому Місті.

Чому треба вибирати офіційних перевізників?

Це вже не новина, що велика кількість таксистів працює неофіційно. На перший погляд, здається, що це не має турбувати споживача.

Але насправді стан автомобіля – це безпека поїздки. І про це повинен подбати перевізник.

А куди й кому ви будете скаржитися, якщо до вас на виклик приїде брудна та вщент розбита автівка?

У нашому чинному законодавстві чітко прописано, що послуги таксі можуть надавати лише перевізники, які мають відповідну ліцензію, зареєстрований транспортний засіб та ліцензійну картку на авто.

Неофіційні служби таксі: як вберегтись від небезпеки

В Україні зараз дуже популярні так звані агрегатори таксі.

На перший погляд, зручно та швидко: встановлюєте додаток на свій смартфон чи на сайт, вносите свої дані з місця відправлення до місця призначення, а програма автоматично прораховує вартість поїздки.

Але потрібно розуміти, що все це неофіційні служби таксі.

Іноді на сайті таких служб таксі прописують, що життя клієнта застраховане ледь не на мільйони. Але насправді, якщо це таксі працює неофіційно, з юридичної точки зору, ви ніяк не зможете відшкодувати лікування у разі чого.

Тобто в таких таксі відповідальність несе лише водій.

Чому спочатку додаток показує одну ціну, а по приїзду таксі в кінцеву точку – зовсім іншу?

Чому найкраще рішення – розраховуватись наприкінці поїздки готівкою?

А також навіщо вам чек з поїздки, як ним скористатись у разі чого, і що там повинно бути вказано?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про легальне таксі в Україні.

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