Для України існує військова небезпека з моря. Чи зможемо ми дати відсіч?

Посушливе літо в Криму може підштовхнути Росію здійснити напад на Україну, аби забезпечити півострів водою.

Крим майже висох. Окупанти на своїх інформаційних ресурсах повідомляють, що через спеку рівень найбільших річок анексованого Росією півострова впав до критичних позначок.

Ще раніше президент американського фонду Джеймстаун Глен Говард застерігав, що посушливе літо в Криму може підштовхнути Росію до активних дій у Херсонській області, аби отримати контроль над Північно-Кримським каналом, а відтак і над запасами води.

Адже саме він з’єднує головне русло Дніпра з півостровом.

То чи справді для України існує військова небезпека з моря? Експерти кажуть, однозначно так, причому не лише через брак прісної води. Реальних причин є кілька.

Загрозу не слід переоцінювати, – експерт

– Що стосується загроз безпосередньо висадки з моря десанту, вони також є. Але їх не слід переоцінювати, тому що Україна неодноразово проводила відповідні навчання, як протидіяти таким нападам, – каже Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.

Як стримають російського агресора у разі нападу?

Схоже, українські спецслужби й справді не відкидають ймовірності терористичних нападів з боку Росії.

Так, на офіційному сайті СБУ йдеться про контрдиверсійні тренування на терористично вразливих об’єктах Херсонщини. Зокрема, щодо захисту Каховської ГЕС, Каховського судноплавного шлюзу та самої структури Північно-Кримського каналу.

Ще одним із головних методів стримування російського агресора в Чорноморсько-Азовському басейні може стати наявність у військово-морських сил України ракетної зброї морського, берегового і повітряного базування.

Напередодні стало відомо, що вже у 2021-му році на бойове чергування в південних областях України поставлять 3 дивізіони, озброєні ракетним комплектом «Нептун». Цей комплекс експерти називають проривом українського ракетобудування.

Є й суто економічна загроза від Росії, внаслідок реалізації якої Україна може значно постраждати. Що це за загроза?

Та чи готова Україна як слід дати відсіч ворогу? Особливо, враховуючи, що у 2014-му році після анексії кримського півострова, Україна за різними оцінками втратила близько 80% свого флоту.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як російська пропаганда дійшла до США.

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