Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Хто найбагатша людина Росії? Спойлер – не Путін / 19.08.2020 11:38
19.08.2020 11:38
Поділитися

Хто найбагатша людина Росії? Спойлер – не Путін


Два мільярди рублів, або 27 млн доларів, або трохи більше 740 мільйонів гривень.

Це сукупний дохід урядовців Російської Федерації за 2019 рік.

Цього року уряд прем’єр-міністра Михайла Мішустіна звітує вперше, адже його сформували лише в січні цього року.

І, згідно з деклараціями, нові міністри виявились значно багатшими, ніж попередники часів Медведєва.

І навіть попри те, що в нинішньому уряді на одного міністра менше, їхній середній сімейний дохід вище аж на 14%.

Хто – найбагатші чиновники у РФ

Найбагатшим урядовцем став міністр промисловості й торгівлі Денис Мантуров.

Причому цікаво, що у торішній декларації чоловік заробив на сто мільйонів менше.

І коштом чого міністр, який не змінював своєї посади почав отримувати більше?

Другу сходинку обіймає віце-прем’єр Дмитро Чернишенко. Його річний дохід склав близько 430 мільйонів рублів.

Для Чернишенка, який до цього очолював холдинг “Газпром медіа”, – це перша декларація в статусі чиновника.

До цього він очолював заявковий комітет “Сочі-2014” та оргкомітет Олімпійських ігор, а тепер от – віце-прем’єр в уряді друга.

Так, друга: за інформацією “Медузи”, друзі зі студентських років. А ще Чернишенко і Мішустін – сусіди. Буквально. Їхні будинки в елітному селищі на Рубльовському шосе розділяє кілька сотень метрів.

Але є в тих деклараціях і випадки протилежного  характеру. От живе чиновник, працює все життя на благо країни, старається, мучиться, а декларація як в церковної миші.

Також по темі: Політики постарались: Путін правитиме вічно? Чим загрожують потоки Путіна українському газу Кремлівський гороскоп: що чекає на Путіна у 2020 році?

Чому дружини російських держслужбовців багатші за своїх чоловіків?

Власне, цікаво, що багато російських чиновників і законодавців суттєво поступаються в доходах своїм половинками. У деяких дружин прибутки просто вражають. От, наприклад,  сім’я прес-секретаря Путіна – Дмитра Пєскова.

Його декларація опинилась в ТОПі зовсім не через його задекларовані 14 з половиною мільйонів рублів. А завдяки доходам його дружини – Тетяни Навки. Фігуристка за минулий рік заробила 230 мільйонів. Майже у 16 разів більше! Та за словами фахівців, через те, що дружини чиновників також декларуються – в чиновників є альтернативний вихід.

Чому ж раптом Володимир Путін – і не очолює рейтинг найбагатших? Два стареньких автомобілі, причіп і квартира на 77 квадратів, які він вказав у декларації – це все його багатство?

Деталі дивіться у відео.

Нагадаємо, ми писали про те, чому Путін квапиться поділити світ, з ким він  збирається це робити.

Фото: Офіційний сайт президента Росії

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Володимир Путін, Росія
19.08.2020 11:38



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати