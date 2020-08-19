Хто найбагатша людина Росії? Спойлер – не Путін

Два мільярди рублів, або 27 млн доларів, або трохи більше 740 мільйонів гривень.

Це сукупний дохід урядовців Російської Федерації за 2019 рік.

Цього року уряд прем’єр-міністра Михайла Мішустіна звітує вперше, адже його сформували лише в січні цього року.

І, згідно з деклараціями, нові міністри виявились значно багатшими, ніж попередники часів Медведєва.

І навіть попри те, що в нинішньому уряді на одного міністра менше, їхній середній сімейний дохід вище аж на 14%.

Хто – найбагатші чиновники у РФ

Найбагатшим урядовцем став міністр промисловості й торгівлі Денис Мантуров.

Причому цікаво, що у торішній декларації чоловік заробив на сто мільйонів менше.

І коштом чого міністр, який не змінював своєї посади почав отримувати більше?

Другу сходинку обіймає віце-прем’єр Дмитро Чернишенко. Його річний дохід склав близько 430 мільйонів рублів.

Для Чернишенка, який до цього очолював холдинг “Газпром медіа”, – це перша декларація в статусі чиновника.

До цього він очолював заявковий комітет “Сочі-2014” та оргкомітет Олімпійських ігор, а тепер от – віце-прем’єр в уряді друга.

Так, друга: за інформацією “Медузи”, друзі зі студентських років. А ще Чернишенко і Мішустін – сусіди. Буквально. Їхні будинки в елітному селищі на Рубльовському шосе розділяє кілька сотень метрів.

Але є в тих деклараціях і випадки протилежного характеру. От живе чиновник, працює все життя на благо країни, старається, мучиться, а декларація як в церковної миші.

Чому дружини російських держслужбовців багатші за своїх чоловіків?

Власне, цікаво, що багато російських чиновників і законодавців суттєво поступаються в доходах своїм половинками. У деяких дружин прибутки просто вражають. От, наприклад, сім’я прес-секретаря Путіна – Дмитра Пєскова.

Його декларація опинилась в ТОПі зовсім не через його задекларовані 14 з половиною мільйонів рублів. А завдяки доходам його дружини – Тетяни Навки. Фігуристка за минулий рік заробила 230 мільйонів. Майже у 16 разів більше! Та за словами фахівців, через те, що дружини чиновників також декларуються – в чиновників є альтернативний вихід.

Чому ж раптом Володимир Путін – і не очолює рейтинг найбагатших? Два стареньких автомобілі, причіп і квартира на 77 квадратів, які він вказав у декларації – це все його багатство?

Деталі дивіться у відео.

Нагадаємо, ми писали про те, чому Путін квапиться поділити світ, з ким він збирається це робити.

Фото: Офіційний сайт президента Росії

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