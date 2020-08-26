В Україні зростуть ціни на пальне через Білорусь?

Протести в Білорусі набирають обертів, що, своєю чергою, може призвести до подорожчання ціни на пальне в Україні.

Здавалося б, як це пов’язано? Річ у тому, що Білорусь є важливим торговим партнером України. І значну частину пального ми завозимо саме з Білорусі.

Працівники великих промислових підприємств у Білорусі МАЗ, БелАЗ, Бєлоруськалій тощо нині страйкують.

З великою імовірністю до них можуть долучитись працівники двох найбільших нафтопереробних заводів – Мозирського і «Нафтан».

Експерти заспокоюють – мовляв, цього не буде. Але дуже важко передбачити протестні настрої, особливо, коли рівень напруги такий високий.

Як на Україну вплинуть страйки на білоруських заводах

Експерти кажуть, справді, період для українців може бути доволі неприємним, однак робити з мухи слона теж не варто.

– В України є запаси. Десь на 2-3 тижні сьогодні я думаю, що є запас дизельного палива так точно. А по-друге, ринок просто перебудується, перелаштується на нові рейки й буде постачати морем, можливо, збільшить переробку на заводах. Ну і будемо більше імпортувати із Росії. Ми це вже проходили, тому ніякої трагедії в цьому немає насправді, – каже експерт паливного ринку Сергій Куюн.

Власне, логістика й пояснює, чому Україна потрапила у таку залежність від Білорусі. Наприклад, дизельне паливо приходить в Україну, зокрема, з Греції, Італії, та Ізраїлю, а скраплений газ – з Єгипту, Румунії, Казахстану та Алжиру. Однак, Мозирський нафтопереробний завод у Білорусі до столиці Україні територіально навіть ближче, аніж Кременчуцький.

Чи є варіант повністю позбутися залежності від іноземного пального

– Повністю звільнитися від імпорту у нас не вийде. Бо фактично ми говоримо про один нафтопереробний завод в Україні – це завод Укртатнафта. Доволі потужний, але його одного не вистачить, навіть якщо ми розглядаємо перспективу збільшення переробки вдвічі або втричі, як заявляє менеджер заводу, все одно всіма марками нафтопереробних продуктів ми не зможемо себе забезпечити, але залежність від імпорту, безумовно ми знизимо, – каже Сергій Куюн.

Та з Укртатнафтою теж не так все просто.

Що це ще за незаконні мита на паливо, які діяли ще з минулого року, а були узаконені тільки 2 місяці тому?

І чи вийде в України розширити власне виробництво нафтопродуктів, або ж і далі розглядати альтернативу у вигляді постачань з Росії?

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кремль сприймає Білорусь як свою територію.

Фото: Unsplash

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