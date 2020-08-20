Вибори президента в США: у Джо Байдена найбільше шансів?

Дональд Трамп проти Джо Байдена. Тепер офіційно. Демократична партія провела онлайн-з’їзд, на якому її члени проголосували за висунення Байдена своїм кандидатом на президентських виборах у США.

Вибори в США пройдуть 3 листопада. Та чи можна вже зараз якось передбачити симпатії виборців?

Нині практично у всіх соціологічних опитуваннях президент Трамп поступається Джо Байдену. Виходить, що з переможцем все ясно?

Чому Клінтон набрала більше голосів, але програла?

Згадаймо минулы вибори у США. Насправді соціологія у випадку з Клінтон не помилилась у буквальному розумінні.

Демократка набрала майже на три мільйони голосів більше, ніж Дональд Трамп, але все одно програла.

Річ у тому, що у США діє виборча система колегії виборців. Тобто, американці делегують свої голоси людям, які, своєю чергою, голосують за того чи іншого кандидата в президенти.

Число виборців від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі + ще двоє.

Загалом, колегія виборців налічує 538 голосів, тому для перемоги кандидату потрібно набрати 270. Таким чином, дуже велику роль відіграють конкретні штати.

– Національні опитування насправді нічого не показують. Бо є так звані бетлграунд-штати, і на кожних виборах їхні настрої відрізняються. Вони вважаються ключовими, тому що в них складно передбачити результат, – каже американіст Владислав Фарапонов.

Система “13 ключів до Білого Дому” передрікає перемогу Байдена

І хоч цього року, враховуючи епідеміологічну ситуацію в США, загалом уся виборча кампанія доволі квола, Байден лідирує у Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині – трьох індустріальних штатах, де Трамп 4 роки тому ледь здобув перемогу.

Але найгірше для чинного президента те, що ключові штати, де Трамп колись виграв з великим відривом, нині вже не готові підтримувати республіканця, як раніше.

Досить неприємні дзвіночки для Трампа дзвенять й після прогнозів американського професора історії Аллана Ліхтмана.

Він переконаний, що Трамп програє, і Байден стане новим президентом США. Здавалося б, ну сказав щось якийсь професор, не йому вирішувати.

Річ у тому, що за останні майже 40 років Ліхтман ще жодного разу не помилився. Такий собі Нострадамус американських виборів.

До слова у 2016-му, коли соціологія грала на боці Клінтон, Аллан Ліхтман передрік перемогу Трампа.

Прогнози ґрунтуються на так званій придуманій ним системі «13 ключів від Білого дому». Вона заснована на ключових питаннях у трьох категоріях: політична шкала, шкала успішності політика і шкала особистісних якостей кандидата.

То що, виходить, Байден – наступний американський президент? Виявляється, не все так просто.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, навіщо Трамп обсипав цукерками Меркель.

Фото: Офіційний сайт Джо Байдена

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