Трамп победил Исламское государство только в своих фантазиях, – Мацарский

Американский военный контингент в Сирии охраняется надежнее швейцарского банка. За три с лишним года его присутствия в этом государстве, погибло двое граждан США. Но на прошлой неделе террористу-смертнику удалось в несколько раз увеличить печальную статистику военных смертей.

Начиная со второй военной кампании в Ираке, США придерживается особой стратегии ведения боевых действий на территории других государств, в которой сохранение жизней американских граждан является более важной целью, чем решение поставленных командованием задач. Для достижения этой цели американцы заменяют людей на машины – боевые дроны, их операторы часто находятся за сотни, а то и за тысячи километров от тех территорий, над которыми летают их беспилотники.

На те же работы часто нанимают контрактников, которые берут на себя основную часть рисков. Сам же американский военный контингент за рубежом сейчас представляет из себя элиту – натренированных бойцов. Они покидают хорошо охраняемые частниками базы в бронированных автомобилях, будучи защищены с воздуха дронами, только для выполнения спецзаданий и потом тут же возвращаются назад. Благодаря такому подходу, американцам удается удерживать число боевых потерь штатных военнослужащих на очень низком уровне – до января 2019 года в Сирии было убито лишь двое военных армии США.

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Но то, что работало раньше, теперь начинает давать сбои: во время встречи с лидерами общин севера Сирии было убито четверо американцев, трое военных с большим боевым опытом и женщина-переводчик.

Буквально за пару недель до гибели американских военных Дональд Трамп заявил, мол, война против Исламского государства в Сирии завершена, противник повержен, американские войска будут выведены. Такого рода заявления из уст верховного главнокомандующего США вполне могли послужить причиной ослабления режима безопасности для американцев в Сирии. Причем, смертник, убивший граждан США, скорее всего, был бойцом Исламского государства, которое Трамп победил только в своих фантазиях.

Но зачем ИГИЛ убивать американцев, если они все равно скоро уйдут? Не проще ли не трогать их и, дождавшись вывода войск США, продолжить войну с местными противниками?

Заявления Трампа уже поставили под удар американских солдат в Сирии – теперь ИГИЛ будет с утроенным усердием гоняться за американцами в надежде на то, что новый виток войны вынудит Трампа пересмотреть решение о выводе войск.

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