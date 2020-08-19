Врегулювання ситуації на сході України: ТКГ перенесуть з Мінська?

Лукашенко видав затриманих у Мінську російських терористів-найманців із так званої ПВК «Ваґнера» Москві, а не Києву. Тепер в Україні: чи треба переносити переговори Тристоронньої контактної групи з Білорусі на територію іншої нейтральної держави?

Реакція світу на вибори в Білорусі

Світ реагує на події у Білорусі. Поки Україна лавіює з офіційною позицією щодо результатів виборів у Білорусі – слід за Євросоюзом Велика Британія, а потім і Канада офіційно оголосили про невизнання так званої перемоги Лукашенка з намальованим 80%-м результатом.

До нових виборів у присутності міжнародних спостерігачів також закликав віце-президент США Майк Пенс. Події у Білорусі вперше прокоментував і Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп:

– Це жахливо. У Білорусі жахлива ситуація, ми будемо за цим дуже уважно слідкувати.

В Америці роздумують про санкції проти Білорусі. Тим часом в Європі вже анонсували запровадження персональних обмежень проти причетних до насильства та фальсифікації президентських виборів осіб.

Депутати Європарламенту у спільній заяві також закликали провести нові вибори президента Білорусі, а Лукашенка оголосили персоною нон-грата в ЄС.

Цікаво, а чому Путіна не оголосили? Хай там як, та по обидва боки Атлантики помітно занепокоєні ймовірною військовою допомогою Путіна Лукашенку, однак самих переживань замало – вважають фахівці.

Чому Україна вагається з офіційною позицією?

В Україні ж про фальсифікації президентських виборів у Білорусі та, відповідно, невизнання їхніх результатів – на офіційному рівні ані слова.

Невже у Києві – де українцям вже неодноразово доводилось захищати право вибору, як його зараз захищають білоруси – думають, ніби з волевиявленням у сусідів все не так однозначно?

Після видачі Лукашенком затриманих у Мінську російських терористів-«вагнерівців» Москві відсутність чіткої політичної позиції України щодо невизнання результатів білоруських виборів виглядає дедалі безглуздіше, зазначають фахівці.

– Лукашенко видав РФ 32 терористи, запит на екстрадицію яких за здійснення ними особливо тяжких злочинів ми направили. Тобто вони вбивали українців, підозрюються, але Лукашенко вирішив захистити злочинців від нашого правосуддя, від покарання за кров і вбивства. Видача терористів – плювок в обличчя нашій країні, – каже журналіст Юрій Бутусов.

Брак жорсткості в позиції України та недружній, м’яко кажучи, крок Лукашенка посилив критику в суспільстві й української дипломатії загалом, і Зеленського – як президента.

Крім вимог не визнавати результати виборів президента Білорусі, що вже зробив весь цивілізований світ, нової актуалізації набула ідея позбавити Мінськ статусу переговорного майданчика для ТКГ – ну який з Лукашенка миротворець?

Утім свіжопризначений голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук наразі не бачить для цього підстав.

Чому українська дипломатія не поспішає робити заяв? Та що дасть Україні перенесення ТГК до іншої нейтральної країни?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Лукашенко може повторити долю Януковича.

Фото: офіційний сайт Леоніда Кравчука.

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