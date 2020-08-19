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ICTV / Ранок / Хто став новим ведучим Ранку у Великому Місті / 19.08.2020 17:03
19.08.2020 17:03
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Хто став новим ведучим Ранку у Великому Місті


У новому сезоні до команди проекту Ранок у великому місті на ICTV долучиться новий ведучий. Ним став шоумен Сергій Лиховида. З 1 вересня він стане ведучим ранкової програми разом з Юлією Зорій та Павлом Казаріним.

– Я вважаю, що телебачення має важливу місію – це величезний ресурс, завдяки якому можна донести правильну інформацію до людей. Хочеться бути тим, хто доноситиме цю інформацію щиро, відкрито та незаангажовано, – коментує Сергій Лиховида.

По-друге, я хочу щоранку підіймати настрій глядачам, заряджати їх позитивом на весь день. ICTV – сучасний чоловічий канал, який йде в ногу з часом. Тут працюють творчі, креативні люди, а я вважаю, що належу саме до таких. Мені приємно стати частиною проекту Ранок у великому місті. І навіть будучи на кастингах, я вже відчув, наскільки крута та тепла атмосфера панує в колективі,  зазначає новий ведучий.

Сергій Лиховида

– У той день, коли Антон Равицький повідомив, що покидає проект і переїжджає, ми почали пошуки. Кастинг проходив у три етапи. До останнього етапу дійшли 4 кандидати, з якими провели кастинг з нашими ведучими, щоб зрозуміти, як вони взаємодіють, – зазначає виконавчий продюсер Ранку у великому місті Дмитро Слободян.

Далі були тривалі обговорення, суперечки і важкі рішення. В результаті зрозуміли, що саме Сергій нам ідеально підходить. Він інтелектуал, з почуттям гумору, завжди прагне дізнатися щось нове.

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Сергій сам довгий час дивився нашу передачу, намагався розібратися в кожному питанні, а тепер і в ролі ведучого буде разом із глядачами докопуватися до істини. Упевнений, що глядачі його полюблять і він стане їхнім справжнім теледругом.

До слова, на рахунку Лиховиди близько 800 івентів: як в Україні, так і за кордоном – Італія, Іспанія, Мексика.

Сергій виступав організатором масштабного навчального проекту для ведучих в Україні Фабрика ведучих. Завдяки цьому проекту змінилася індустрія і з’явився новий слот ведучих на ринку івентів.

Разом зі своїм другом він створив популярний проект Зіркове інтерв’ю ще до того, як жанр інтерв’ю у YouTube став популярним.

Серед спікерів були Володимир Зеленський, Кузьма Скрябін, Юрій Горбунов, Сергій Притула, Григорій Решетник, DZIDZIO. Також Лиховида продюсував популярне YouTube-шоу Батл дурних жартів. Роль ведучого на загальнонаціональному каналі для Лиховиди буде новим етапом в його кар’єрі.

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Теги: Ранок у Великомі Місті, Сергій Лиховида
19.08.2020 17:03



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