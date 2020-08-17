Вісім причин назавжди відмовитися від фастфуду

Звичайно, бургер не раз виручав тебе в цьому диджиталізованому світі, де на нормальну і здорову їжу немає або часу, або грошей.

А мережі швидкого харчування зовсім не ставлять за мету завдати шкоди нашому з тобою здоров’ю. Для них це просто бізнес – і нічого зайвого.

Але всьому є своя ціна. І якщо ти хочеш поїсти швидко і дешево – дивись, чим потрібно буде за це платити.

Ми в Ранку у Великому місті зібрали для тебе 8 причин відмовитися від фаст-фуду.

Просто попереджаємо зайвий раз, а наскільки вони переконливі – суди сам.

1. Почнемо з зайвої ваги

Шкідливі жири, яких багацько у фаст-фуді, – це абсолютно марна і непотрібна енергія.

Надлишки спожитого жиру обов’язково осядуть на стегнах, і ти – для початку – більше не зможеш влізти в улюблені джинси.

Ожиріння – це патологічний стан, при якому жир, накопичений організмом у надлишку, вже не використовується для створення потрібної організму енергії, а знаходить зворотний ефект, скорочуючи тривалість життя і створюючи проблеми зі здоров’ям.

Наразі 1 з 10 осіб у світі страждають від ожиріння.

Так, це надлишкові калорії в їжі швидкого приготування привели до справжньої епідемії.

2. Додамо до ожиріння високий вміст цукру у фаст-фуді

У процесі приготування в “швидку” їжу додається безліч штучних підсолоджувачів.

Це надає страві бажаний смак, але згубно позначається на твоєму здоров’ї.

Будь-які штучні добавки важко засвоюються організмом.

Вони шкідливі з двох причин: по-перше, зловживання переповненим цукром фаст-фудом веде до набору ваги, що може стати причиною діабету.

По-друге, пересолоджені напої прискорюють потік цукрів в організмі, що з часом може призвести до інсулінової резистентності й запалення.

Час від часу, звичайно, можна дозволити собі фаст-фуд, але щоденне його вживання вкрай небажано.

3. Ти знав (ла), що швидка їжа = мертва їжа?

Готується фаст-фуд за кілька хвилин, але чи правильно?

Ніхто не хоче чекати, поки кухар приготує здорове блюдо за всіма правилами, адже у нас є швидка їжа, і до того ж вона така смачна.

Але подібна їжа приносить в організм зайву поживну енергію, заподіює дискомфорт, а також призводить до різних захворювань.

Тому краще не вживай таку їжу, це ризиковано.

Може, це прозвучить як гасло з пропагандистських плакатів, але навчися говорити фаст-фуду “ні”.

4. Забагато солі. Куди це тебе заведе?

Всі ми знаємо, що сіль – сумнівний інгредієнт. Останнім часом все більше молодих людей страждає від гіпертонії та інших проблем, так чи інакше пов’язаних з тиском.

І не останню роль в цьому відіграє пересолений фаст-фуд.

Так, це може бути дуже смачно, але така їжа непомітно завдає твоєму організму непоправної шкоди.

Так, наприклад, спершу підвищений вміст солі в раціоні підвищує тиск. А це вже доріжка до гіпертонії.

5. Фаст-фуд – дуже калорійний. Чим це загрожує, крім ожиріння?

Фаст-фуд – швидка і зручна їжа за низькою ціною.

Багато людей, знаючи, що така їжа більш калорійна, все одно відвідують ресторани швидкого харчування.

В середньому, один прийом здорової їжі повинен містити 400-600 кілокалорій. Однак порція фаст-фуду зачасту містить як мінімум 200 зайвих кілокалорій.

Вони накопичуються в тілі й не використовуються для виробництва енергії.

Ці калорії збираються в кров’яних судинах, стають причиною підвищеного тиску і навантажують серце.

Все це у підсумку призводить до гіпертонії та інших серцево-судинних захворювань.

6. Швидка їжа – це найдешевші продукти

У фаст-фуді часто в хід йдуть найдешевші продукти. Бо для мереж швидкого харчування кількість важливіше, ніж якість.

Виходить, що ти не маєш ні найменшого уявлення про походження тієї чи іншої складової. Краще купити продукти самому і приготувати вдома.

7. Ти впевнений (а) в персоналі закладів швидкого харчування?

На жаль, до процесу приготування часто допускається персонал, який не має належної кваліфікації та не знайомий з правилами безпеки харчування.

Це ми до того, що людина, яка готує твій гамбургер, може навіть не помити руки, перш ніж подати їжу.

А так і поширюються інфекційні захворювання.

8. Барвники замість вітамінів

“Смакота!” – думаєш ти, дивлячись на свою порцію картопельки фрі.

Але чи усвідомлюєш ти, що такий апетитний колір досягається шляхом додавання барвників і консервантів?

Так, невтішний факт про смачну і швидкої їжі – рівень барвників і консервантів в ній вищий за норму.

На ринку доступні й корисні аналоги, але вони значно дорожче – хто ж додаватиме їх в дешевий фаст-фуд?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що їсти для схуднення після тренувань.

Фото: Unsplash

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