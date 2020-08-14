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ICTV / Ранок / Статистика коронавірусу за 14 серпня в Україні та світі — інтерактивна карта / 14.08.2020 09:45
14.08.2020 09:45
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Статистика коронавірусу за 14 серпня в Україні та світі — інтерактивна карта


Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 14 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта 

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 14 серпня в Україні зафіксовано 87 872 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1 732 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 2 011, одужало 46 797 тисячі осіб.

Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 581 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 14 серпня така:

  • Вінницька область — 3129 випадків;
    Волинська область — 4529 випадків;
    Дніпропетровська область — 1658 випадків;
    Донецька область — 1049 випадків;
    Житомирська область — 2333 випадки;
    Закарпатська область — 6080 випадків;
    Запорізька область — 1038 випадків;
    Івано-Франківська область — 6320 випадків;
    Кіровоградська область — 739 випадків;
    м. Київ — 10 160 випадків;
    Київська область — 4429 випадків;
    Львівська область — 11 658 випадків;
    Луганська область — 171 випадок;
    Миколаївська область — 770 випадків;
    Одеська область — 4732 випадки;
    Полтавська область — 533 випадки;
    Рівненська область — 7326 випадків;
    Сумська область — 783 випадки;
    Тернопільська область — 3538 випадків;
    Харківська область — 5583 випадки;
    Херсонська область — 290 випадків;
    Хмельницька область — 1514 випадків;
    Чернівецька область — 7264 випадки;
    Черкаська область — 1092 випадки;
    Чернігівська область — 1154 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 14 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 132 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 144 640 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 14 серпня 2020 року у світі зафіксовано 20 936 041 випадки захворювання на коронавірус (понад 5 мільйони 254 тис. з них у США, понад 3 млн 224 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 461 тис. в Індії).

Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу

Більше 13 млн. осіб уже одужали. Втім, 759 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-2019, коронавірус, Україна
14.08.2020 09:45



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