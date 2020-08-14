Статистика коронавірусу за 14 серпня в Україні та світі — інтерактивна карта
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 14 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 14 серпня в Україні зафіксовано 87 872 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1 732 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 2 011, одужало 46 797 тисячі осіб.
Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 581пацієнтів.
Статистика по областях станом на ранок 14 серпня така:
Вінницька область — 3129 випадків;
Волинська область — 4529 випадків;
Дніпропетровська область — 1658 випадків;
Донецька область — 1049 випадків;
Житомирська область — 2333 випадки;
Закарпатська область — 6080 випадків;
Запорізька область — 1038 випадків;
Івано-Франківська область — 6320 випадків;
Кіровоградська область — 739 випадків;
м. Київ — 10 160 випадків;
Київська область — 4429 випадків;
Львівська область — 11 658 випадків;
Луганська область — 171 випадок;
Миколаївська область — 770 випадків;
Одеська область — 4732 випадки;
Полтавська область — 533 випадки;
Рівненська область — 7326 випадків;
Сумська область — 783 випадки;
Тернопільська область — 3538 випадків;
Харківська область — 5583 випадки;
Херсонська область — 290 випадків;
Хмельницька область — 1514 випадків;
Чернівецька область — 7264 випадки;
Черкаська область — 1092 випадки;
Чернігівська область — 1154 випадки.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 14 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 132 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 144 640 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 14 серпня 2020 року у світі зафіксовано 20 936 041 випадки захворювання на коронавірус (понад 5 мільйони 254 тис. з них у США, понад 3 млн 224 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 461 тис. в Індії).