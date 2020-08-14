Статистика коронавірусу за 14 серпня в Україні та світі — інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 14 серпня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 14 серпня в Україні зафіксовано 87 872 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу. За добу було зафіксовано 1 732 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 2 011, одужало 46 797 тисячі осіб.

Загалом проведено 1 252 842 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 581 пацієнтів.

Статистика по областях станом на ранок 14 серпня така:

Вінницька область — 3129 випадків;

Волинська область — 4529 випадків;

Дніпропетровська область — 1658 випадків;

Донецька область — 1049 випадків;

Житомирська область — 2333 випадки;

Закарпатська область — 6080 випадків;

Запорізька область — 1038 випадків;

Івано-Франківська область — 6320 випадків;

Кіровоградська область — 739 випадків;

м. Київ — 10 160 випадків;

Київська область — 4429 випадків;

Львівська область — 11 658 випадків;

Луганська область — 171 випадок;

Миколаївська область — 770 випадків;

Одеська область — 4732 випадки;

Полтавська область — 533 випадки;

Рівненська область — 7326 випадків;

Сумська область — 783 випадки;

Тернопільська область — 3538 випадків;

Харківська область — 5583 випадки;

Херсонська область — 290 випадків;

Хмельницька область — 1514 випадків;

Чернівецька область — 7264 випадки;

Черкаська область — 1092 випадки;

Чернігівська область — 1154 випадки. Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 14 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 132 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 144 640 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 14 серпня 2020 року у світі зафіксовано 20 936 041 випадки захворювання на коронавірус (понад 5 мільйони 254 тис. з них у США, понад 3 млн 224 тис. – у Бразилії, понад 2 млн. 461 тис. в Індії).

Більше 13 млн. осіб уже одужали. Втім, 759 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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