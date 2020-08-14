COVID-19 таки передається повітрям. Зона ризику тепер – до 5 метрів?

Американські вчені з університету Флориди експериментально довели, що коронавірус таки передається повітрям на відстань до 5 метрів.

Але люди все одно ігнорують карантинні заходи, викликаючи поряд з пандемією явище так званої інфодемії.

Коронавірус передається у вигляді аерозолю. Як захиститись?

Дослідження американців показало, що передача вірусу у вигляді аерозолю відбувається, коли респіраторні краплі розпадаються на крихітні частинки, які людина може вдихнути.

Медики додають, що такий спосіб передачі вірусу більш заразний, але водночас ризики можна зменшити, уникаючи переповнених приміщень, а також регулярним провітрюванням.

Звісно, не слід забувати про дезінфекцію та маску. Лише комплексно дотримуючись правил безпеки, можна уникнути зараження самому або врятувати когось.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні?

В Україні деякі громадяни дедалі частіше ігнорують карантинні заходи, а результати таких дій відбиваються на кожному з нас.

Напередодні у країні зафіксували черговий добовий пік захворюваності – 1592 нових випадки.

При цьому загальна кількість інфікованих коронавірусом – вже понад 86 тисяч.

Щобільше, така велика кількість хворих в Україні відноситься все ще до першої хвилі хворих. Другу ж – прогнозують на середину осені. А це означає, що кількість хворих лише зростатиме.

Тривожні тенденції – нетипові випадки коронавірусу

Не слід забувати про те, що сам вірус теж змінюється. На Львівщині, до прикладу, почали виявляти випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії. Про це повідомляє головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко.

– З’явилися випадки, яких раніше не було. Наприклад, коли захворів один з членів сім’ї, потім обстежують його родича. І при відсутності кашлю та задишки виявляють двобічне запалення легень, яке специфічне для коронавірусної хвороби. Виявляється, що вірус змінюється, а наш організм не готовий це приймати, і тому виникає ось така патологія, – розповідає Наталія.

Що таке інфодемія і чому вона не менш небезпечна, ніж, власне, коронавірус?

Чому головний інфекціоніст США називає коронавірус нашою з вами новою реальністю?

Та який прогноз МОЗ щодо того, що чекає Україну найближчим часом?

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що саме треба знати про симптоми коронавірусу.

Фото: Unsplash

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